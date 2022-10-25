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質疑39億善款成「侯友宜小金庫」 新北社會局：去向皆有公布

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員候選人黃淑君今說，好日子愛心大平台帳款使用清冊並未清楚明列，所有花銷似乎都是「市府說的算」，認為恐成市長小金庫。圖／黃淑君提供
議員候選人黃淑君今說，好日子愛心大平台帳款使用清冊並未清楚明列，所有花銷似乎都是「市府說的算」，認為恐成市長小金庫。圖／黃淑君提供

新北市因社會福利及人均預算六都最低，市府2019年成立好日子愛心大平台，累積39億餘元的物資與善款。議員候選人黃淑君今說，該平台帳款使用清冊並未清楚明列，所有花銷似乎都是「市府說的算」，認為恐成市長小金庫。

新北社會局反駁，每3個月就會公布捐贈者的芳名、捐贈品名、金額及去處，讓所有人閱覽，且公開徵信區，也會公開捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。

黃淑君指出，即時捐款確實誘發許多市民捲起袖子做出善舉，自己樂見新北市能因涓滴愛心，而匯流成一座更有溫度的城市；但細看網站，只有羅列出捐款人芳名與金額，並未提出善款最後運用之處。黃質疑，若閃款未見成果，遊走在體制邊緣、難受監督，恐成市長小金庫。

黃淑君也說，新北市社會局創建「實物銀行方案」，雖有設置「救濟會報」欄目，但多筆項目僅以「捐贈人指定用途」，做為何用無人知曉。

新北社會局說，好日子愛心大平台採會員制，會員登入後可自行選擇欲支持專案或服務類別，亦可查詢捐贈案件進度。新北市政府社會救濟會報專戶，或實物銀行方案中均有公開徵信，除捐款人芳名與物資、金額外，亦有揭露該捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。

此外，捐贈者的芳名、捐贈品名或金額，均公布再社會局官網，每1至3個月公布一次，品項、去處都一一條列，不僅捐贈者可了解和追蹤，社會大眾也可以一覽無遺，認為候選人不該為了競選目的，汙衊了善心人士的愛心及社工服務的熱忱。

社會局說，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦以來，持續結合各界善心資源，迄今已媒合共計39億6344萬元，其中善款11億5889萬、物資捐贈市值約28億454萬，其中不乏許多小額的愛心捐贈，透過平台把這些愛心匯聚成一股力量，支援市府19個局處，執行779個專案，造福超過3560萬人次受益。

新北社會局說，新北市政府社會救濟會報專戶，或實物銀行方案中均有公開徵信，除捐款人芳名與物資、金額外，亦有揭露該捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。圖／擷取自新北社會局官網
新北社會局說，新北市政府社會救濟會報專戶，或實物銀行方案中均有公開徵信，除捐款人芳名與物資、金額外，亦有揭露該捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。圖／擷取自新北社會局官網
新北社會局說，新北市政府社會救濟會報專戶，或實物銀行方案中均有公開徵信，除捐款人芳名與物資、金額外，亦有揭露該捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。圖／擷取自新北社會局官網
新北社會局說，新北市政府社會救濟會報專戶，或實物銀行方案中均有公開徵信，除捐款人芳名與物資、金額外，亦有揭露該捐贈的專案名稱、案件進度和捐贈日期。圖／擷取自新北社會局官網

2022大選 新北市長 侯友宜 新北市選舉

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