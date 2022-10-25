北市公車廣告「中國歡迎你」惹議 業者趕緊修改
有粉絲為泰國男星諾庭買台北市公車廣告應援，竟有「中國歡迎你」等字樣。北市公運處表示，業者收到民眾反映後，已把「中國」兩字拿掉，廣告會刊登到11月7日。
有民眾在推特上表示，中國粉絲為了幫泰國男星諾庭應援而買北市公車廣告，預計刊登在信義幹線上，廣告並寫有「中國歡迎你」等字樣。
大批網友湧入諾庭的中國後援會推特帳號抗議，也有民眾直接跟議員及公共運輸處反映。
公運處表示，廣告業者收到抗議後，已將「中國」兩字拿掉。
公運處指出，根據目前規定，只有競選廣告要送審，商業性質廣告不用，也無規定廣告上不能有簡體字，其他部分如設置位置、是否影響行車安全、內容有無違反善良風俗等，此廣告都沒有違規，因此可刊登，照規劃是刊登到11月7日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言