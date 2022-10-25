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北市公車廣告「中國歡迎你」惹議 業者趕緊修改

中央社／ 台北25日電

有粉絲為泰國男星諾庭買台北市公車廣告應援，竟有「中國歡迎你」等字樣。北市公運處表示，業者收到民眾反映後，已把「中國」兩字拿掉，廣告會刊登到11月7日。

有民眾在推特上表示，中國粉絲為了幫泰國男星諾庭應援而買北市公車廣告，預計刊登在信義幹線上，廣告並寫有「中國歡迎你」等字樣。

大批網友湧入諾庭的中國後援會推特帳號抗議，也有民眾直接跟議員及公共運輸處反映。

公運處表示，廣告業者收到抗議後，已將「中國」兩字拿掉。

公運處指出，根據目前規定，只有競選廣告要送審，商業性質廣告不用，也無規定廣告上不能有簡體字，其他部分如設置位置、是否影響行車安全、內容有無違反善良風俗等，此廣告都沒有違規，因此可刊登，照規劃是刊登到11月7日。

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