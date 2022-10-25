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新北公托稱延托非常態恐退托 懷孕上班族媽媽壓力山大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
現今家庭多以雙薪為主，但公托收托時間只到晚間6點，不少家長來不及接送。圖／本報資料圖
現今家庭多以雙薪為主，但公托收托時間只到晚間6點，不少家長來不及接送。圖／本報資料圖

現今家庭多以雙薪為主，但公托收托時間只到晚間6點，不少家長來不及接送。有家長投訴，為了趕在6點前接到孩子，懷孕的上班族媽媽只能一路跑步趕去，附近街道昏暗、車流大，遲到1、2分鐘就要填寫延託單，且公托還說延托並非是常態，恐要考慮退托，讓家長飽受壓力。新北社會局說，公托表定可以延托到7點，僅需要提前知會，讓公托安排人力。

議員葉元之說，有家長陳情，因孩子在大觀國中公共托嬰中心收托，但家長皆在北市上班，下班由懷孕的媽媽接孩子，但搭捷運一路趕回府中，沿路捷運沒人讓座，到站再轉搭計程車趕著去公托接小孩，就是為了趕在6點前接到孩子。

家長指出，時常晚那1、2分鐘，就要填寫延託單，讓懷孕的媽媽一路跑步趕去，老師卻說延托不能是常態，恐要考慮退托，讓媽媽飽受壓力，「難不成在北市上班還只能送北市私托嗎？」盼公托時間能更彈性。

社會局兒童托育科長林秀穗說，公托表定是可以延托到7點，家長僅需要提前告知會延後接孩子，讓公托可以安排人力，臨時延托會讓他們排不出人力，至於中心稱考慮退托，林認為應該是溝通上面讓家長誤解，會再去跟中心了解協調。

懷孕 新北 葉元之

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