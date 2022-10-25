捐助弱勢學童 新北挖600斤甘藷義賣

新北市深坑區農會與東南科技大學、深坑國中及深坑國小日前舉辦「挖地瓜送愛心」，活動已連續第12年辦理，4個月前深坑農會種下1200個甘藷苗，收成約600台斤甘藷，後續將販售所得捐給深坑在地弱勢學童或有需求單位，讓在地學童不僅能體驗食農教育，也能與志工們一同做公益。

深坑區農會4個月前號召20位學童，種下約1200個甘藷苗，期間深坑區農會茶葉產銷班長蔡金來與在地志工一同以友善環境、愛護土地的農法，以不施予化學肥料方式進行田間管理。

本次活動邀請30位學童，採收約600台斤甘藷，活動現場除了採收體驗，還有烘窯、草仔粿DIY體驗等，參與活動的陳老師表示，學童們通力合作採甘藷，認識甘藷從種植到採收過程，也吃到香甜甘藷。

深坑農會理事長林進發表示，收成的甘藷已全數認購，每年甘藷收成時來認購甘藷、選購希望市集選購新鮮農產品、品嚐好茶，挖地瓜送愛心活動明年也會繼續辦理。