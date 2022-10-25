聽新聞
test
0:00 / 0:00
捐助弱勢學童 新北挖600斤甘藷義賣
新北市深坑區農會與東南科技大學、深坑國中及深坑國小日前舉辦「挖地瓜送愛心」，活動已連續第12年辦理，4個月前深坑農會種下1200個甘藷苗，收成約600台斤甘藷，後續將販售所得捐給深坑在地弱勢學童或有需求單位，讓在地學童不僅能體驗食農教育，也能與志工們一同做公益。
深坑區農會4個月前號召20位學童，種下約1200個甘藷苗，期間深坑區農會茶葉產銷班長蔡金來與在地志工一同以友善環境、愛護土地的農法，以不施予化學肥料方式進行田間管理。
本次活動邀請30位學童，採收約600台斤甘藷，活動現場除了採收體驗，還有烘窯、草仔粿DIY體驗等，參與活動的陳老師表示，學童們通力合作採甘藷，認識甘藷從種植到採收過程，也吃到香甜甘藷。
深坑農會理事長林進發表示，收成的甘藷已全數認購，每年甘藷收成時來認購甘藷、選購希望市集選購新鮮農產品、品嚐好茶，挖地瓜送愛心活動明年也會繼續辦理。
新北市農業局長李玟表示，現代人注重身心健康及養生，邀請民眾到炮子崙登山健行支持公益。深坑區農會不僅積極落實社會責任，更持續精進農友栽培技術交流，農業局將持續挹注資源，創造農友、消費者及環境健康，深耕食農教育及公益服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言