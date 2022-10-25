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熊好券2.0變選舉券？ 柯文哲：尊重議會預算三讀才執行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲也說，北市府這次發熊好券2.0是針對1.0改進，也趁機做轉型，整個社會必須數位轉型，政府也需要數位基礎建設，所以趁這次熊好券抽籤壓力測試。記者林麗玉／攝影
柯文哲也說，北市府這次發熊好券2.0是針對1.0改進，也趁機做轉型，整個社會必須數位轉型，政府也需要數位基礎建設，所以趁這次熊好券抽籤壓力測試。記者林麗玉／攝影

北市府編列5.2億元預算，推出台北熊好券2.0，今天抽籤，不過選前一個月推出熊好券2.0，也遭質疑是否是為了選舉政策利多發「選舉券」？台北市長柯文哲今天回應，這也是很為難，因為他任期到12月25日，總不能寫一個計畫明年執行，而且上次熊好券1.0就被議會罵翻，說議會還沒有通過預算怎麼就發，所以這次是等議會預算三讀，才開始執行，時間就是這樣啊。

柯文哲說，北市府這次發熊好券2.0是針對1.0改進，尤其防疫紓困振興轉型，北市府也趁機做轉型工作，整個社會必須數位轉型，政府也需要數位基礎建設，所以趁這次熊好券抽籤壓力測試，因為登記的168萬人中要抽出69.6萬人，每個人可以選2種票種，對北市府來說，也是壓力測試。跑出來之後，還要分送到民眾手機，不過每次作業都會越來越進步。

柯文哲也表示，甚至為了鼓勵店家參與，因有些店家覺得收現金就好，做這個多麻煩，所以多給店家5%回饋，甚至為避免集中大型連鎖店，特約店家消費也花300元再補300元，希望催出振興的倍數效果，北市府都會邀專家研究，這種文化也是北市府的DNA，就是可以自我反省改變、不斷進步，也確保國家可以不斷往前進步。

對於熊好券2.0變選舉券的質疑，柯文哲說，總不能寫一個計畫明年執行，也很奇怪，他認為發放時間上剛剛好，第一，若議會沒有通過就去辦，上次就被議會罵翻，所以熊好券2.0預算，是等議會三讀通過，才可以執行，要尊重議會的預算審核權，所以等議會審查完，時間就是這樣。

柯文哲 北市 熊好券

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