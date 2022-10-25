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15歲也可以參與預算投票 新北Vote抽iPhone13

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
凡年滿15歲設籍、居住、就學、就業於新北的民眾，都可以上新北Vote平台投票，瀏覽15項社福提案。記者李定宇／攝影
凡年滿15歲設籍、居住、就學、就業於新北的民眾，都可以上新北Vote平台投票，瀏覽15項社福提案。記者李定宇／攝影

新北市社會局今與鶯歌區公所推動「鶯為有您 歌彩共揚」社會福利參與式預算，為鼓勵民眾踴躍參與，社會局提供iPhone13、iPad Air 5、Apple Watch SE等抽獎獎品，今年並下修投票年齡至15歲，將參與式民主向下紮根，投票期限至11月30日。

社會福利參與式預算是新北首創的參與式預算型式，特點在於社福主題、團體提案、團體執行，讓社會福利預算資源可以透過團體提案執行，滿足地方弱勢民眾需要。今年由鶯歌區公所承辦，經過住民社福大會、培力工作坊通力合作，最終有15家團體提出社福方案，並於25日上午在鶯歌區公所舉辦投票啟動儀式。

社會局長張錦麗表示，參與式預算是由人民當家作主，自己決定預算分配以及政策方案。這次鶯歌區推動增加培力工作坊場次，讓更多民眾有機會參與。今年並將投票年齡層下修至15歲讓青少年參與投票，希望將參與式民主精神擴大向下紮根。

鶯歌區長施明慧則表示，鶯歌社團提案較往年更加踴躍，展現鶯歌活力與熱情，並鼓勵所有鶯歌區民參與投票，因當地設籍民眾投票會加權計算，希望大家選出在地最需要社福方案。

今年度的提案內容包括讓長者學習如何成為YouTuber、學習煮咖啡培養第二專長；兒少部分有透過音樂學習陶冶單親學童性情，續安排公益展演增加其自信；身心障礙者方面則有培訓身障朋友參與學習製陶，使其經濟自立的創意方案。

社會局表示，凡年滿15歲設籍、居住、就學、就業於新北的民眾，都可以上新北Vote平台投票，瀏覽15項社福提案，投票者只要投滿其中8項，完成投票動作後，就有機會參與抽獎，社會局除祭出iPhone13、iPad Air 5、Apple Watch SE及總額價值3萬5千元禮券等眾多抽獎獎品。

設籍新北民眾可直接上平台投票；非設籍新北民眾可前往鶯歌區公所或市府大樓1樓聯合服務中心外實體展示區由志工提供投票協助。

鶯歌社會福利參與式預算I-voting：https://www.vote.ntpc.gov.tw/list/69

新北市社會局今與鶯歌區公所推動「鶯為有您 歌彩共揚」社會福利參與式預算。記者李定宇／攝影
新北市社會局今與鶯歌區公所推動「鶯為有您 歌彩共揚」社會福利參與式預算。記者李定宇／攝影
新北市社會局長張錦麗。記者李定宇／攝影
新北市社會局長張錦麗。記者李定宇／攝影

投票 鶯歌區公所

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