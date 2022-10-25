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鴨母港溝補注水工程 蘆洲萬福廣場下閘門今明全天排水

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
萬福廣場下方落瀑景觀-補注水正常放流。圖／新北水利局提供
萬福廣場下方落瀑景觀-補注水正常放流。圖／新北水利局提供

新北近年持續河川治理工程，其中鴨母港溝引發討論，新北水利局表示，今年9月已完成加碼整治鴨母港溝上游，有效改善異味問題，並打造綠帶空間，另外還將施做「鴨母港補注水處理設施」進流井之清淤，萬福廣場下方水閘門今明兩天將全天排水，施工期間若有異味屬正常現象，完工後可立即恢復。

水利局表示，今年9月加碼整治完成鴨母港溝上游，三重段新設子溝工程，有效改善流速緩慢衍生的異味問題，並降低子溝水位增加滯洪空間，加強上游防洪功能，另在兩側植草綠化，營造生態棲息環境，提升鴨母港溝全段的河岸環境品質。

水利局指出，為施做「鴨母港補注水處理設施」進流井之清淤，確保侷限空間施工人員安全，萬福廣場下方水閘門今明兩天將24小時開啟排水，預期清淤完工後可有效維持補注水落瀑放流運作。

水利局提醒，施工期間下游恐有水質濁度增加及輕微異味，屬正常現象，完工後可立即恢復正常，水利局已要求承攬廠商全力趕工，以縮短施工期間對民眾造成之不便。

清淤作業區-鴨母港溝補注水進流井。圖／新北水利局提供
清淤作業區-鴨母港溝補注水進流井。圖／新北水利局提供

水利局 新北 水質

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