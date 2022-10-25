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台南新藝獎10位獲獎名單出爐 投件再創新高
以發掘「下一個藝術新星」為目標、培養國內新銳藝術家的「台南新藝獎」，第11屆的得獎名單出爐，台南市文化局表示，除將媒合10位獲獎者於10家在地畫廊同步展覽，還將推薦其中3位得主參與明年3月「台南藝術博覽會」，提升新銳藝術家於藝術市場的能見度。
文化局表示，從2013年起公私協力辦理台南新藝獎，每年的投稿件數不斷增加，今年從8月徵件以來，總投件數多達381組，儼然成為全國新銳藝術家競爭最激烈的獎項。
評審過程分兩階段，選出的10位得主包括紀沛辰、張善學、黃立穎、古孟萱、胡宮雪娜、陳柏源、2ENTER（莊恩齊、邱傑義、陳政維、劉吉榮）、楊傑懷、胡縉祥、陳俊宇，創作類型包括繪畫、空間裝置、錄像等多元形式。
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