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台南新藝獎10位獲獎名單出爐 投件再創新高

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南新藝獎得獎名單出爐，圖為紀沛辰的作品。圖／台南市文化局提供
台南新藝獎得獎名單出爐，圖為紀沛辰的作品。圖／台南市文化局提供

以發掘「下一個藝術新星」為目標、培養國內新銳藝術家的「台南新藝獎」，第11屆的得獎名單出爐，台南市文化局表示，除將媒合10位獲獎者於10家在地畫廊同步展覽，還將推薦其中3位得主參與明年3月「台南藝術博覽會」，提升新銳藝術家於藝術市場的能見度。

文化局表示，從2013年起公私協力辦理台南新藝獎，每年的投稿件數不斷增加，今年從8月徵件以來，總投件數多達381組，儼然成為全國新銳藝術家競爭最激烈的獎項。

評審過程分兩階段，選出的10位得主包括紀沛辰、張善學、黃立穎、古孟萱、胡宮雪娜、陳柏源、2ENTER（莊恩齊、邱傑義、陳政維、劉吉榮）、楊傑懷、胡縉祥、陳俊宇，創作類型包括繪畫、空間裝置、錄像等多元形式。

台南新藝獎得獎名單出爐，圖為2ENTER的作品。圖／台南市文化局提供
台南新藝獎得獎名單出爐，圖為2ENTER的作品。圖／台南市文化局提供
台南新藝獎得獎名單出爐，圖為胡宮雪娜的作品。圖／台南市文化局提供
台南新藝獎得獎名單出爐，圖為胡宮雪娜的作品。圖／台南市文化局提供

台南 藝術家 文化局

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