台南新藝獎10位獲獎名單出爐 投件再創新高

以發掘「下一個藝術新星」為目標、培養國內新銳藝術家的「台南新藝獎」，第11屆的得獎名單出爐，台南市文化局表示，除將媒合10位獲獎者於10家在地畫廊同步展覽，還將推薦其中3位得主參與明年3月「台南藝術博覽會」，提升新銳藝術家於藝術市場的能見度。

文化局表示，從2013年起公私協力辦理台南新藝獎，每年的投稿件數不斷增加，今年從8月徵件以來，總投件數多達381組，儼然成為全國新銳藝術家競爭最激烈的獎項。