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新北YouBike提供免費百萬保險 已有百人獲理賠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府為保障民眾騎乘YouBike公共自行車的安全，提供YouBike會員免費投保傷害險，4年來累計約有100件獲得應有的理賠。圖／新北市交通局提供
新北市府為保障民眾騎乘YouBike公共自行車的安全，提供YouBike會員免費投保傷害險，4年來累計約有100件獲得應有的理賠。圖／新北市交通局提供

新北市府為保障民眾騎乘YouBike公共自行車的安全，提供YouBike會員免費投保傷害險，4年來累計約有100件獲得理賠，交通局提醒民眾可至YouBike官網或各租賃站自動服務機，登錄會員加入公共自行車傷害險，免費享有保障。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，新北市YouBike公共自行車註冊會員人數達201萬人，騎乘人次更突破2億，有1568個租借站、2萬5000多輛車皆為全國第一。新北市目前YouBike 平均每日騎乘人次有10萬人次，為了提升公共自行車系統服務品質和保障民眾騎乘安全，從2018年10月1日起開辦會員免費投保傷害險，保費全由市府支應。

吳政諺指出，有投保的會員騎乘YouBike一旦發生意外不幸死亡或失能殘廢，將有保險理賠上限100萬元的保障（被保險人滿15歲之日起始生效力），住院醫療日額最高1000元。新北YouBike會員免費投保傷害險開辦4年來，約有100件獲得應有的理賠。

交通局表示，因傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制並經被保險人同意始具效力；因此新會員在註冊時只需填寫身分證號碼、出生年月日等真實資料，第1張票卡（悠遊卡、一卡通或電子支付）即自動加入公共自行車傷害險；而既有舊會員則可透過YouBike官方app、官網或各租賃場站Kiosk自動服務機自行填寫資料，登錄投保。

交通局也提醒若使用的票卡並非事故傷者本人，則無法獲得理賠；再次提醒騎乘YouBike務必遵守交通規則，並依照會員條款使用車輛，若有保險和申請理賠等相關疑義，可撥打國泰產險公司免付費客服電話。

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