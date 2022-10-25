快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北河濱秋季限定豔紅美景 台灣欒樹年度變裝秀登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供

隨秋意漸濃，河濱美景也轉變成不同風情，新北土城、樹林及八里等多處河濱公園目前都已可看到步道兩旁台灣欒樹，正從夏末初秋的黃衫衣裝，悄悄地點上紅色胭脂，紅、黃、綠相間的繽紛色彩映入眼簾，美不勝收。

新北高灘處指出，台灣欒樹屬無患子科的落葉喬木，是台灣特有種植物，耐旱性強，隨處可見用來作為行道樹與園景樹，秋天花季及結果時，甚為耀眼，樹有紅色氣囊狀的蒴果，又被稱為「燈籠樹」，蒴果像一串串紅色燈籠，或多層次的彩色燈泡掛在樹梢。

高灘處表示，台灣欒樹在大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道、大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊沿線，與八里區渡船頭、關渡橋至獅子頭河濱公園沿線正大放異彩，民眾可把握最後機會，來新北河濱欣賞紅色浪潮，跟著沿線美麗的燈籠樹漫遊河濱，體驗秋季限定的豔紅美景。

交通資訊：

媽祖田河濱公園：由土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線即有為數眾多台灣欒樹。

樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線：樹林區八德街及館前路口，沿線1k+500至3k處即有為數眾多台灣欒樹。

八里區渡船頭至關渡橋沿線河濱自行車道：可搭捷運至關渡捷運站，再騎經關渡橋往北至八里渡船頭，往南至獅子頭河濱公園一帶即有為數眾多台灣欒樹。

台灣欒樹的紅色果實在濃綠的草地更顯美麗。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的紅色果實在濃綠的草地更顯美麗。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的美增添了秋季浪漫的氣息。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的美增添了秋季浪漫的氣息。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹的「變裝秀」，吸引不少民眾打卡拍照。圖／新北高灘處提供

八里 露營區 新北

延伸閱讀

影／侯友宜表揚阻詐小天使 新北警強力打詐金額破4億

新北2022年租屋補貼 11月1日起開放申請

新北6大區連3周辦座談會 協助家長了解國小特教服務

新北消保官抽查10件萬聖節商品 5件沒貼商品標示

相關新聞

熊好券2.0變選舉券？ 柯文哲：尊重議會預算三讀才執行

北市府編列5.2億元預算，推出台北熊好券2.0，今天抽籤，不過選前一個月推出熊好券2.0，也遭質疑是否是為了選舉政策利多...

新北2022年租屋補貼 11月1日起開放申請

新北市2022年青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請，為擴大照顧青年朋友，市府今年加碼青年租金補...

捐助弱勢學童 新北挖600斤甘藷義賣

新北市深坑區農會與東南科技大學、深坑國中及深坑國小日前舉辦「挖地瓜送愛心」，活動已連續第12年辦理，4個月前深坑農會種下...

15歲也可以參與預算投票 新北Vote抽iPhone13

新北市社會局今與鶯歌區公所推動「鶯為有您 歌彩共揚」社會福利參與式預算，為鼓勵民眾踴躍參與，社會局提供iPhone13、...

鴨母港溝補注水工程 蘆洲萬福廣場下閘門今明全天排水

新北近年持續河川治理工程，其中鴨母港溝引發討論，新北水利局表示，今年9月已完成加碼整治鴨母港溝上游，有效改善異味問題，並...

台南新藝獎10位獲獎名單出爐 投件再創新高

以發掘「下一個藝術新星」為目標、培養國內新銳藝術家的「台南新藝獎」，第11屆的得獎名單出爐，台南市文化局表示，除將媒合1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。