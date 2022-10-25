新北河濱秋季限定豔紅美景 台灣欒樹年度變裝秀登場

隨秋意漸濃，河濱美景也轉變成不同風情，新北土城、樹林及八里等多處河濱公園目前都已可看到步道兩旁台灣欒樹，正從夏末初秋的黃衫衣裝，悄悄地點上紅色胭脂，紅、黃、綠相間的繽紛色彩映入眼簾，美不勝收。

新北高灘處指出，台灣欒樹屬無患子科的落葉喬木，是台灣特有種植物，耐旱性強，隨處可見用來作為行道樹與園景樹，秋天花季及結果時，甚為耀眼，樹有紅色氣囊狀的蒴果，又被稱為「燈籠樹」，蒴果像一串串紅色燈籠，或多層次的彩色燈泡掛在樹梢。

高灘處表示，台灣欒樹在大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道、大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊沿線，與八里區渡船頭、關渡橋至獅子頭河濱公園沿線正大放異彩，民眾可把握最後機會，來新北河濱欣賞紅色浪潮，跟著沿線美麗的燈籠樹漫遊河濱，體驗秋季限定的豔紅美景。

交通資訊：

媽祖田河濱公園：由土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線即有為數眾多台灣欒樹。 樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線：樹林區八德街及館前路口，沿線1k+500至3k處即有為數眾多台灣欒樹。 八里區渡船頭至關渡橋沿線河濱自行車道：可搭捷運至關渡捷運站，再騎經關渡橋往北至八里渡船頭，往南至獅子頭河濱公園一帶即有為數眾多台灣欒樹。