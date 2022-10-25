快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北2022年租屋補貼 11月1日起開放申請

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市2022年度青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請。圖／新北市城鄉局提供
新北市2022年度青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請。圖／新北市城鄉局提供

新北市2022年青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請，為擴大照顧青年朋友，市府今年加碼青年租金補貼金額倍數最高2倍，計畫戶數提高至1270戶，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女的青年。

新北市城鄉局說明，今年青年租金補貼家庭年收入限制由128萬元放寬為132萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬4600元放寬為5萬5300元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女的家庭組成條件。

城鄉局表示，經審查符合資格者可享有：一：單身3500元。二：新婚4500元。三：育（孕）有未成年子女1或2人5000元。四：育有未成年子女3人以上6000元。最長一年的租金補貼，歡迎在新北市租屋的青年朋友透過線上或紙本郵寄方式提出申請。如有青年租金補貼相關問題，可撥打諮詢專線:2960-3456分機7280至7283。

青年 租金補貼 新北

延伸閱讀

新北6大區連3周辦座談會 協助家長了解國小特教服務

新北消保官抽查10件萬聖節商品 5件沒貼商品標示

2022新北市國際紀錄片月30日起跑 府中15免費觀影

新北三峽發生嚴重事故　軍卡與機車擦撞釀雙載母女傷重不治

相關新聞

新北2022年租屋補貼 11月1日起開放申請

新北市2022年青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請，為擴大照顧青年朋友，市府今年加碼青年租金補...

東北角軟絲湧現 新手也能釣中

新北市東北部海域軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭船出海釣軟絲，在海岸磯釣也能釣到。釣軟絲主要在深秋至早春期間，沒經驗也...

合約問題 台東縣立體育場東海羽球館11/25起停止營運

台東縣立體育場3年前針對東海羽球館營運進行公開招標，由張姓球友以個人名義得標、並接手經營，今年合約屆滿。未料，體育場方原...

直播/北市熊好券2.0上午10時抽獎 住宿券、市集券中將率最低

北市府24日宣布，熊好券2.0於10月18日開放登記，截至24日下午6時截止登記，共計167萬7832人完成線上登記，25日上...

北市代間學習揭牌 體驗老少共學

台北市65歲以上長者占總人口20％以上，邁入超高齡化，台北市長柯文哲成立全國首所「代間學習」基地。柯文哲表示，台灣人口老...

違規左轉釀多次車禍 新北環快下文化路 擬科技執法

新北環河快速道路與文化路交叉口本月6日發生死亡車禍，死者家屬控訴雙方視線被環快高架梁柱擋住，也常發生事故，不能只將責任推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。