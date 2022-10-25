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新北2022年租屋補貼 11月1日起開放申請
新北市2022年青年租金補貼自11月1日9時起至11月30日17時止受理申請，為擴大照顧青年朋友，市府今年加碼青年租金補貼金額倍數最高2倍，計畫戶數提高至1270戶，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女的青年。
新北市城鄉局說明，今年青年租金補貼家庭年收入限制由128萬元放寬為132萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬4600元放寬為5萬5300元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女的家庭組成條件。
城鄉局表示，經審查符合資格者可享有：一：單身3500元。二：新婚4500元。三：育（孕）有未成年子女1或2人5000元。四：育有未成年子女3人以上6000元。最長一年的租金補貼，歡迎在新北市租屋的青年朋友透過線上或紙本郵寄方式提出申請。如有青年租金補貼相關問題，可撥打諮詢專線:2960-3456分機7280至7283。
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