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北市熊好券2.0近168萬人登記 25日上午抽獎

中央社／ 台北24日電

北市府今天宣布，熊好券2.0於10月18日開放登記，截至今天下午6時截止登記，共計167萬7832人完成線上登記，明天上午10時辦理公開線上抽獎。

台北市政府發布新聞稿表示，熊好券2.0已刷新熊好券1.0第2波的登記總數（156萬1219人），本次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，最難抽中的券種分別為住宿券與市集券。

北市府說，熊好券2.0於18日開放登記，截至今天晚間6時截止登記，共計167萬7832人完成線上登記，明天上午10時辦理公開線上抽獎。

北市府秘書長陳志銘說，完成登記的民眾可於明天下午打開台北通App查看是否中獎，如有中獎即可持電子票券消費使用，使用期間自111年10月25日至111年12月18日凌晨0時止。

北市 台北通

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