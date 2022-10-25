東北角軟絲湧現 新手也能釣中

新北市東北部海域軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭船出海釣軟絲，在海岸磯釣也能釣到。釣軟絲主要在深秋至早春期間，沒經驗也可能釣中，可滿足成就感，烹煮後也是不可錯過漁港美味。

萊氏擬烏賊俗稱軟絲或軟翅仔，是餐桌常出現的頭足類生物。軟絲兩側有兩片寬大的肉鰭，身體成粗圓筒形，鰭長與身體幾乎等長。通常棲息在100公尺內的淺海，大多靠近珊瑚礁區及礁石區附近。軟絲主要分布在北部、東北部和澎湖海域，主要在夜間捕食，食物為對蝦、甲殼類及較小的魚類。

漁業處表示，新北市擁有豐富的水產資源，生產出多樣化的優質水產，如貢寮鮑、花蟹、軟絲等，歡迎民眾安排東北角小旅行，享用美味特色料理。

深澳漁港娛樂漁船航海家號船長蔡志鴻說，漁民和釣客常會用「木蝦」等擬餌引誘軟絲，有些船主會用魚燈照射，吸引海洋生物到船邊，即使沒經驗也可能釣獲1、2尾軟絲，厲害者甚至可釣3至5尾。

蔡志鴻介紹「五味醬軟絲」料理，先用大鍋燒水放入蔥薑燒出味道後取出，接著將軟絲斜片切花，以大火汆燙，微滾冒泡時起鍋，立即用冰塊冰鎮增加脆度。軟絲擺盤再淋上調和後的五味醬（番茄醬、醬油、白醋、糖、蒜泥、薑泥、蔥花、辣椒末、香油）即可享用。