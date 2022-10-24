台中議員王朝坤無候選資格 最高行政法院：登記前可預見

台中市議員王朝坤登記參與年底地方公職人員選舉尋求連任，但中央選舉委員會認為他因違反農會法判刑確定，仍在緩刑期間，不符參選資格，公告他不能登記為候選人；王聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院駁回。王抗告，最高行政法院今裁定駁回確定。

王朝坤因違反農會法，2019年10月23日被法院判刑1年6月確定，宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並向公庫支付20萬元、接受法治教育40小時。

王朝坤申請登記為台中市議員候選人，中選會審查後認定王保護管束執行未完畢，依公職人員選舉罷免法規定，不得登記為候選人。王不服，主張自己是現任議員，卻被中選會認定不得登記為候選人，導致他所付出的時間、勞力、金錢化為烏有，而選舉在即，相當急迫，因此聲請定暫時狀態處分。

北高行認為王朝坤緩刑交付保護管束部分，2019年10月23日開始執行，期滿日為2023年10月22日，而王申請登記參選台中市議員，登記期間到今年9月2日截止，可見登記截止時，保護管束還沒執行完畢。北高行認為中選會公告沒有違法、不必撤銷，若暫時准許王參選，將影響選民正確判斷，干擾其他符合參選資格者的得票情形，因此駁回聲請。

「心在滴血，不能接受」王提抗告，試圖把握最後機會。

最高行政法院認為選罷法第26條第5款規定「有下列情事之一者，不得登記為候選人：…五、受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢。」保安處分執行法也規定免除保護管束事涉檢察官及法院職權行使，王未釋明檢察官、法院對他免除保護管束執行的聲請，依如何之事證，只能作出准予免除執行唯一決定，並將導致中選會應准他登記為候選人。

依現有事證，最高行認為無法認為王朝坤有較高可能勝訴，且這在之前就可事先預估，沒有急迫性可言，如准許他在保安處分尚未執行完畢暫予參選，影響選民對全體候選人的評價抉擇及日後代議民意的運作，本件無准予定暫時狀態處分必要。