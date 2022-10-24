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作詞自己來 萬里里長王傑倫創作競選歌曲
面對大選的腳步接近，要尋求連任的萬里區萬里里長王傑倫發揮創意，創作一首專屬於萬里里的競選歌曲，由里長王傑倫自己填詞，融入萬里的多個亮點，展現在地特色，讓聽者產生共鳴，同時歌曲中的美好畫面，也是里長對自我尋求連任繼續為民服務的期許。
萬里里長王傑倫，歌曲中萬里里的信仰中心昭靈宮、知名早餐店豆漿伯還有萬里最出名的農產品高山地瓜，全都出現在歌詞當中，就是希望這不只是一首競選歌曲，還是一首行銷在地、展現萬里里人文風貌的特色歌曲。
萬里里長王傑倫的競選歌曲，除了讓人一聽就超有畫面，更加也能輕鬆的產生共鳴，歌曲描畫出幸福的萬里面貌，展現最貼近在地的特色，也是里長對於自己尋求連任的期許，要持續努力的為民服務，打造安居樂業的幸福萬里。
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