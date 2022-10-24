瑞芳四腳亭地區大清消 里長帶路噴藥更確實
新北市環保局清潔隊針對轄區內，每年都會安排2-3次的全區大消毒工作，今(18)日是安排到四腳亭地區進行環境大清消，吉慶里長簡惠麗也親自來為消毒人員帶路，更確實的將藥水噴灑在需要的地區。
瑞芳地區連續下了兩個星期的大雨，今日總算放晴，不過這也是容易孳生病媒蚊的環境，於是瑞芳區清潔隊也馬不停蹄的展開消毒工作，今(18)日在瑞芳四腳亭地區進行消毒，因為幅員遼闊，每年里長都親自帶領消毒人員，讓消毒可以順利進行。
吉慶里長簡惠麗說，因為吉慶里幅員遼闊，大街道小巷弄很多，錯綜複雜的，所以每年的消毒工作都會動員志工協助帶路，一來可以加快消毒的腳步，二來消毒的噴藥可以更確實。
里長和里民都很感謝瑞芳清潔隊每年定期的消毒作業，讓里內可以預防登革熱產生，里長和志工協助帶路也是舉手之勞，為的就是要讓里內環境更好。
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