新北環快下違規左轉釀多次死亡車禍 交通局擬科技執法
新北環河道路是往來新北都會區方便快速的路線，但本月卻在與文化路交叉口發生死亡車禍，死者家屬小玉女士（化名）控訴，車禍雙方被環快高架梁柱擋住視線，市府不能將責任推給違規左轉駕駛，應更積極預防。新北交通局表示，已決議在路口增設汽車左轉待轉區，接下來也將有相關警示牌，另外將研議科技執法。
新北環快是往來新北溪南溪北都會區的重要交通建設，平面段與高架段底下為環河南北路，同樣方便快速，且能銜接高架段與64號快速道路，是不少走新北長途的民眾、貨車及砂石車的首選路線，有民眾指控期間重要路口常發生車禍，是殺人路口，市府卻沒有相關預防措施。
小玉女士表示，自己兒子在10月6日騎機車行經板橋文化路及環河西路口時正常直行，卻遭貨車違規左轉撞死，就是因為被新北環快的高架橋梁柱擋住雙方視線，才會發生此情形。
小玉女士在現場指著來往車輛的路口，當場講到哽咽，希望自己兒子是最後一個出車禍的人，附近住戶稱時常聽到招魂的鈴聲，表示該路口常發生死亡車禍，「如果事故一而再發生，政府還是沒有改善，那我兒子的命是不是該國家負責？」
小玉女士並向新北市議員候選人李婉鈺陳情，李也召集交通局現場會勘；交通局表示，為因應該路段情況，特別設置左轉號誌燈，是貨車駕駛違規左轉，這部分將追究相關責任。小玉女士、另位家屬及李都不能接受，認為要有預先防範機制，雙方從討論進而到爭吵，會勘氣氛幾度尷尬；會勘同時，仍有汽車、重機持續違規左轉。
李婉鈺認為，該路口左轉燈位置標示不清、違規罰則未注明，所以時常發生事故，堪稱「殺人路口」，市府不該輕薄對待任何一條人命，事故反覆發生時，就該第一時間做出改善，包含相關標示、科技執法嚇阻等。
李婉鈺表示，因道路設計不良造成駕駛違規而衍生的事故，肇事責任不該由駕駛照單全收，市府若在年底前未提出改善計畫，將協助家屬採取法律行動，控訴「官僚殺人」並申請國賠。
交通局回應，事故當下已經研議畫設左轉車道待轉區，讓車頭可讓對向車道看到，目前已經決議，發包後45天將完成畫設。至於今日會勘後，也將在一個月內增設左轉反光警示條等警告標誌、違規會遭舉發等提醒牌面，另外也會研議增設針對違規左轉錄影舉發的科技執法設備。
交通局補充，環快下等各大交叉路口都會根據狀況做相關轉彎號誌，就已經是提醒駕駛，不可能所有路口都特別掛提醒注意左轉號誌的警示牌及科技執法等設備，警察局會依照相關統計提報增設，呼籲駕駛應依照號誌轉彎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言