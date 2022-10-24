新北環快下違規左轉釀多次死亡車禍 交通局擬科技執法

新北環河道路是往來新北都會區方便快速的路線，但本月卻在與文化路交叉口發生死亡車禍，死者家屬小玉女士（化名）控訴，車禍雙方被環快高架梁柱擋住視線，市府不能將責任推給違規左轉駕駛，應更積極預防。新北交通局表示，已決議在路口增設汽車左轉待轉區，接下來也將有相關警示牌，另外將研議科技執法。

新北環快是往來新北溪南溪北都會區的重要交通建設，平面段與高架段底下為環河南北路，同樣方便快速，且能銜接高架段與64號快速道路，是不少走新北長途的民眾、貨車及砂石車的首選路線，有民眾指控期間重要路口常發生車禍，是殺人路口，市府卻沒有相關預防措施。

小玉女士表示，自己兒子在10月6日騎機車行經板橋文化路及環河西路口時正常直行，卻遭貨車違規左轉撞死，就是因為被新北環快的高架橋梁柱擋住雙方視線，才會發生此情形。

小玉女士在現場指著來往車輛的路口，當場講到哽咽，希望自己兒子是最後一個出車禍的人，附近住戶稱時常聽到招魂的鈴聲，表示該路口常發生死亡車禍，「如果事故一而再發生，政府還是沒有改善，那我兒子的命是不是該國家負責？」

小玉女士並向新北市議員候選人李婉鈺陳情，李也召集交通局現場會勘；交通局表示，為因應該路段情況，特別設置左轉號誌燈，是貨車駕駛違規左轉，這部分將追究相關責任。小玉女士、另位家屬及李都不能接受，認為要有預先防範機制，雙方從討論進而到爭吵，會勘氣氛幾度尷尬；會勘同時，仍有汽車、重機持續違規左轉。

李婉鈺認為，該路口左轉燈位置標示不清、違規罰則未注明，所以時常發生事故，堪稱「殺人路口」，市府不該輕薄對待任何一條人命，事故反覆發生時，就該第一時間做出改善，包含相關標示、科技執法嚇阻等。

李婉鈺表示，因道路設計不良造成駕駛違規而衍生的事故，肇事責任不該由駕駛照單全收，市府若在年底前未提出改善計畫，將協助家屬採取法律行動，控訴「官僚殺人」並申請國賠。

交通局回應，事故當下已經研議畫設左轉車道待轉區，讓車頭可讓對向車道看到，目前已經決議，發包後45天將完成畫設。至於今日會勘後，也將在一個月內增設左轉反光警示條等警告標誌、違規會遭舉發等提醒牌面，另外也會研議增設針對違規左轉錄影舉發的科技執法設備。