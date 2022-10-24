文昌筆尺寸不對恐破財 雕刻師：選直挺的才是正宗

大街小巷常見的文昌筆大有玄機！不同尺寸有不同的寓意，不只能求「大筆進財」，更能祈求「多子多孫」，從事車枳木雕刻半世紀的連興車木創辦人謝連春說，按照文公尺做出的文昌筆，具有不同意義，而且一定要選擇直挺的文昌筆，才可註生死、定吉凶。

謝連春說，做文昌筆是很講究的，需要拿文公尺比對吉凶，1寸半可迎福，5寸半可添丁，8寸8有富貴之意，12寸半則象徵財富至，但早期的人做文昌筆時並沒有量尺寸，所以尺寸常常落在黑字上，象徵凶，帶在身上恐會退財。