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文昌筆尺寸不對恐破財 雕刻師：選直挺的才是正宗
大街小巷常見的文昌筆大有玄機！不同尺寸有不同的寓意，不只能求「大筆進財」，更能祈求「多子多孫」，從事車枳木雕刻半世紀的連興車木創辦人謝連春說，按照文公尺做出的文昌筆，具有不同意義，而且一定要選擇直挺的文昌筆，才可註生死、定吉凶。
謝連春說，做文昌筆是很講究的，需要拿文公尺比對吉凶，1寸半可迎福，5寸半可添丁，8寸8有富貴之意，12寸半則象徵財富至，但早期的人做文昌筆時並沒有量尺寸，所以尺寸常常落在黑字上，象徵凶，帶在身上恐會退財。
謝連春也說，早期為求美觀，多數人喜歡把文昌筆的筆尖做成翹的，雖然翹的外觀較好看，但卻會讓文昌筆實質意義盡失；因為判官用的文昌筆是直挺的，寫生死簿時筆也是拿直的，只有判官手上的筆才能判生死、註好壞，翹的只能算是工藝品，一定要選直挺的，才是判官手上那支。
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