北市首創代間學習基地 柯文哲:人口結構像煮青蛙變動大

台北市邁入超高齡化，65歲以上長者已占總人口20％以上，為推展世代共榮、老幼共學，台北市長柯文哲任期倒數2個月，於成德國小成立全國首所「代間學習」基地。柯文哲表示，台灣人口老化不是問題，問題出在高齡人口結構變化太快，因台北市只花30年，高齡人口就從7%增加至20%，就像「煮青蛙，一下子太快變動，就很難應付」，若短時間劇烈變動，會讓社會失去適應能力。

柯文哲今天出席全國第一所「代間學習」基地揭牌典禮，並由廚藝精湛的長輩示範如何包出緊實白胖水餃撇步，柯文哲與同學們捲起袖子實作，體驗老少共學樂趣。

柯文哲致詞表示，台灣人口老化不是問題，因爲日本、瑞典高齡人口早就超過20%，不過台灣的高齡問題在於人口結構變化太快，因瑞典65歲以上長者比例從7%增加到20%，花了130年，台灣卻僅花30年。「這很麻煩，因為同樣的人口結構，若短時間劇烈變動，會讓社會失去適應能力。

柯文哲也提到，他2014年剛上任時，台北市的高齡人口僅14%，8年市長還沒當完，高齡人口已經高達20%，想想看差不多7年時間，台北市的高齡人口已經從14%跳到20％，人口老化的確是一個問題，不過面對問題是解決問題的第一步。

為了因應超高齡社會，台北市政府已於今年8月首創全國訂定「樂齡學習白皮書」，以「智慧樂齡、圓滿樂活」為核心理念，揭示北市樂齡學習政策願景；另外，面對高齡化及少子女化導致家庭結構變化及代間互動需求提升，北市府也成立代間學習基地，作為本市代間學習的智庫，透過研發各種代間學習方案，促進不同年齡層間的互相學習與理解，達成世代融合的目標。

今年58歲的余阿雪奶奶是成德國小第19屆校友，目前也是南港樂齡中心學員及志工，，余奶奶說，她兒子是成德第48屆校友，孫子目前也讀四年級，回憶小時候上學要先過平交道，當時學生人數多，低年級還要分上、下午上課，現在學校有活動中心、也有學生自行設計的遊戲場，現在的學生真的很幸福。

成德國小校長連世傑表示，代間學習課程的開發已具雛型，包含「教爺奶玩3C」、「邀請長者製作手路菜APP」等內容，未來也將與吉林國小（中山樂齡學習中心）、吳興國小(信義樂齡學習中心)、老松國小(萬華樂齡學習中心)及清江國小(臺北市家庭教育輔導團)共同合作推展北市的代間學習。

教育局長曾燦金表示，未來代間學習基地將推動代間學習的師資培力，並從社區、學校及家庭等面向進行代間學習方案的研發，鼓勵學校與社區建構多元合作機制。