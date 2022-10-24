響應北市同志遊行 阿姆斯特丹彩虹裙首度來台

為響應第20屆台灣同志遊行，荷蘭「阿姆斯特丹彩虹裙」首度來台，由68面國旗組成，象徵著尚未將LGBTIQ+除罪化的國家，盼大眾關注LGBTIQ+族群受刑罰迫害議題。

為響應第20屆台灣同志遊行，荷蘭在台辦事處今年與歐洲經貿辦事處及台北市政府合作，邀請荷蘭阿姆斯特丹彩虹裙基金會首度來台。

直徑長達16公尺的「阿姆斯特丹彩虹裙」創作於2016年，由68面國旗組成，象徵著尚未將LGBTIQ+除罪化的國家，其中包含8個國家將同性戀判處死刑。

彩虹裙不僅是一件行動的藝術品，更作為一項倡議工具，持續為全球同志權益發聲，至今已受邀至全球24個城市展出，盼引起民眾關注LGBTIQ+族群受刑罰迫害的社會現實。

彩虹裙到全世界各大城市展出時，均與當地LGBTIQ+團隊合作，以該城市特色景點進行拍攝。基金會擇定台北101、西門紅樓、台北表演藝術中心、故宮博物院、台北霞海城隍廟等5大景點完成彩虹裙的拍攝。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，荷蘭作為全世界第一個同性婚姻合法化的國家，經常被視為維護LGBTIQ+平權的典範，至今也仍有許多努力的空間，在立法後，更具挑戰性的是改變社會對LGBTIQ+人士的態度，譚敬南說，支持台灣對於LGBTIQ+族群的現有保障，台灣在同性婚姻議題上是亞洲的先驅。

北市府副秘書長李得全表示，感謝主辦單位選擇台北市作為彩虹裙藝術特展巡迴世界的一站，平權路上還有許多未竟之事與困難，社會溝通必須持續，而台北市於2020年成為亞洲第一個加入國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network, RCN）的城市，和荷蘭阿姆斯特丹同樣都是RCN會員城市，很樂意透過各種國際場合經驗分享，為性別平等的價值而努力。

「阿姆斯特丹彩虹裙」（Amsterdam Rainbow Dress）特展將於10月24日至10月29日在台北市市政大樓1樓中庭登場，阿姆斯特丹彩虹裙基金會Arnout vanKrimpen共同創辦人，也將於24日至27日中午12時至下午1時，在彩虹裙展出地點舉行見面會，為民眾介紹「阿姆斯特丹彩虹裙」的設計與理念。

Arnout van Krimpen解釋，每當彩虹裙上出現的國家不再以法律懲罰同性戀者，基金會就會將該國家的國旗取下換成一面彩虹旗，自2016年起已有9個國家將LGBTIQ+除罪化，但改革的速度仍相當緩慢，期待「阿姆斯特丹彩虹裙」能傳達「人人平等的理念，也呼籲所有人為LGBTIQ+人士所遭受的歧視感到不平。