北市獲雙獎！IDC2022未來企業大獎 公務首長首獲CIO獎肯定

台北市長柯文哲任期倒數2個月，北市府積極整合「科技驅動城市創新與資料驅動」的市政治理，北市府資訊局今年也榮獲「IDC未來企業大獎」肯定，在公私部門激烈競爭中，拿下「年度資訊長(CIO of the year)」及「數位技術創新」雙獎。

其中「年度資訊長(CIO of the year)」，在亞太區內台灣僅2人獲此殊榮，北市資訊局長呂新科創下公務機關第一個獲得CIO獎的首長；至於「數位技術創新」，則是由便民服務生態系的「台北通TaipeiPASS」獲獎。

根據2021年瑞士洛桑管理學院發表的智慧城市指標（SCI），台北市智慧城市發展於躍升全球第四，北市資訊局長呂新科表示，北市府數位轉型兩大核心，一個是科技驅動城市創新，就是推動智慧城市導入Living Lab生活實驗室，讓產業創新應用在城市場域驗證，深耕公私協力及社會創新的機制。

另一核心則是以資料驅動市政治理，也就是大數據中心，聚焦在數據治理與加值應用，以資料網格(data mesh)架構重整資料源、匯流管道及綜整後以提供決策分析使用。

至於「台北通TaipeiPASS」這次獲IDC數位技術創新獎，呂新科說，台北通是Super APP的實踐，讓民眾可以單一入口、單一認證及單一使用體驗的生態系，以「認識市民」為核心，猶如一把數位鑰匙，開啟連結各項市府服務的單一入口，統合卡證服務、申辦服務、規費查繳、場館優惠、疫苗施打預約及熊好券，致力於提供更貼近民眾生活之市政服務。

由IDC（國際數據資訊有限公司）推動主辦的「未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」，自2017年開始，持續在亞太地區表彰數位轉型領域中傑出的企業或組織，大獎採兩階段評選，北市府是2022年唯一獲獎公部門，也肯定北市府這些年積極導入企業化創新思維，努力讓台北與世界接軌。