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尼莎颱風過後再次確保防洪 中原抽水站例行性蓄水試抽
中原溝是流經中和市區的重要溝渠，在日前尼莎颱風帶來豪大雨時也有著重要的防洪作用，新北水利局表示，位於出河口的中原抽水站有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺之抽水量，今晚8時起將做例行性蓄水試抽，若有異味請民眾包涵，相關工作預計明日中午前完成。
水利局指出，將於今晚8時起，做中原抽水站維護管理之例行性蓄水試抽作業，預計於10月25日中午前完成，試抽期間不影響防洪操作，並派員監看中原溝及堤外抽排水情形，以降低對中原溝水質之影響，如有造成異味或觀感不佳，敬請民眾多多包涵。
水利局說明，中原抽水站共有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺之抽水量，本次蓄水試抽作業為抽水站例行維護管理工作，主要測試抽水機實際抽水功能，水利局於汛期間（5月至11月），各站每月辦理1次，非汛期間（12月至隔年4月30日）各站每2個月辦理1次，試抽期間抽水站人員持續密切注意水位變化，隨時應變。
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