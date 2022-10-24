尼莎颱風過後再次確保防洪 中原抽水站例行性蓄水試抽

中原溝是流經中和市區的重要溝渠，在日前尼莎颱風帶來豪大雨時也有著重要的防洪作用，新北水利局表示，位於出河口的中原抽水站有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺之抽水量，今晚8時起將做例行性蓄水試抽，若有異味請民眾包涵，相關工作預計明日中午前完成。

水利局指出，將於今晚8時起，做中原抽水站維護管理之例行性蓄水試抽作業，預計於10月25日中午前完成，試抽期間不影響防洪操作，並派員監看中原溝及堤外抽排水情形，以降低對中原溝水質之影響，如有造成異味或觀感不佳，敬請民眾多多包涵。