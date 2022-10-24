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新北「微笑山線」主題網上線 攜手走入家山森呼吸

中央社／ 新北24日電
「微笑山線」主題網在新北市觀光旅遊網上線，邀請民眾走入鄰近的家山，在喧囂的生活中與自然連結，好好地森呼吸。（觀旅局提供） 中央社
「微笑山線」主題網在新北市觀光旅遊網上線，邀請民眾走入鄰近的家山，在喧囂的生活中與自然連結，好好地森呼吸。（觀旅局提供） 中央社

新北市政府觀光旅遊局今天表示，「微笑山線」主題網正式在新北市觀光旅遊網上線，將引領都市居民走入鄰近的家山，在喧囂的生活中與自然連結，好好地森呼吸。

觀旅局新聞稿表示，「微笑山線」是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、平溪等地區，呈一條微笑曲線的廣闊山林地帶，引領都市居民走入鄰近的家山。

觀旅局表示，微笑山線主體網採一頁式滿版設計，以大幅動態影音開場，令人在進入網站的瞬間旋即沉浸於山林環繞的綠意之中，手繪風地圖與充滿童趣的動畫更使主題網備感親切。

觀旅局表示，民眾透過微笑山線主題網，可連結到微笑山線的各步道資訊與主題遊程，進一步規劃屬於自己的家山之旅，主題網也精選多條熱門步道及外連套裝遊程，邀請大家一起走入山林，在喧囂的生活中與自然連結，好好地森呼吸。

平溪

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