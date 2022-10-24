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服務逾20年就有400多人 侯友宜感謝農業志工無私奉獻
新北市政府今天舉辦「新北農業志工感恩大會」，由新北市長侯友宜頒發感謝狀，感謝22隊農業志工這一年來的付出。侯友宜說，新北市的幅員遼闊，有很多志工維護山林的生態、動保、農漁業及公園護樹等工作，超過20年的志工就有400多位，感謝他們無私的奉獻。
新北市農業志工隊計有22隊，人數近千人，服務內容多元，涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，各行各業人員因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工，有些志工服務年資已超過20年以上。
侯友宜表示，新北市幅員遼闊，有山有海，有很多志工維護山林的生態、動保、農漁業及公園護樹等工作，不但防疫期間很忙，甚至在平常假日時間都要為市民服務，超過20年的志工就有400多位，感謝志工讓新北環境優化。新北市志工團隊有2114隊，志工人數超過18萬，盼更多人可以加入，帶給社會更多正向、溫暖的力量。
新北生態保育志工隊成立於94年，是新北最早成立的農業志工隊，團隊人數共計68人，其中生態志工草創期元老趙文義原本是家電公司的企劃主管，50歲時便擔任新莊市公所志工，因緣際會參加新莊青年公園導覽，發覺自然生態相較於自身的工作有著不一樣的溫度，對大自然生物產生濃厚興趣，便開始積極學習生態相關知識，得知農業局成立生態志工隊時更是馬上報名參加。
趙文義表示，加入生態志工後，認識許多愛好生態的同好，彼此間相互學習，生態知識在無形中增長不少，目前郊區的一草一木乃至昆蟲鳥獸，都能信手拈來導覽解說。趙文義擔任志工已邁入第23年，人生有三分之一的時間獻給志工，他說新北雖是都會區，但周邊都是淺山區域，生態非常豐富，是學習大自然最佳的資料庫，未來也會繼續擔任志工付出服務，回饋社會。
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