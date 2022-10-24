11月假日公益音樂會 傳遞愛與感恩

11月份「假日公益音樂會」，將由廖庭澔、鄭竹君、王亭潔、許育瑋等四位身障藝人擔綱演出，他們要為前來聆賞的觀眾帶來豐富的音樂饗宴，同傳遞愛與感謝。主辦單位希望藉此平台，讓優秀的身障藝人可以被看見，也希望企業界和社會團體把愛傳出去，為他們提供更寬廣的發揮舞台與機會。

這場「假日公益音樂會」由聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服務聯合會合辦，每週六晚上7點至8點，在台北市八德路四段123-1號Hi-Q褐藻生活館舉行。11月份的表演分別是：11月5日多障天使—廖庭澔、11月12日豎琴公主—鄭竹君、11月19日多障音樂天使—王亭潔、11月26日多障藝人—許育瑋。

廖庭澔要藉由音符啟發更多人珍重生命。/主辦單位提供

因全盲、語言障礙而自閉自殘的廖庭澔，十歲時被老師發現他在彈奏手風琴時，不但改善情緒的障礙，也展現了優於常人的音感及超強記憶。擅長鋼琴、手風琴、爵土鼓、直笛的庭澔，希望藉由音符啟發更多人懂得珍重生命。演奏中最喜歡的是和媽媽創作的「爸爸」，從音樂中感謝爸爸的辛勞付出，而帶著熱鬧氛圍的「快樂頌」，如同他的夢想，希望能到處演奏，將快樂傳遞給大家。

鄭竹君希望透過指間以音樂療癒人心。/主辦單位提供

從小視網膜剝離，對可見事物認知困難重重的鄭竹君，國中時與豎琴相逢的一遇鍾情，激勵她克服指間跳躍和手腳並用的困難，於黑暗中一次次與豎琴的情感連結，圓了音樂夢。試著從有系統的練習方法中，找尋詮釋音樂的風格，期盼挑戰獨奏會，將自己努力的成果展現。十指輕撥、弦音流瀉，想讓音樂療癒更多人。「愛與希望」的歌詞激勵人心，也寫出她低潮時的心情；「大手拉小手」曲調輕快，小清新風格更能將氣氛渲染給大家。

王亭潔要靠雙手養活自己、幫助更多的人。/主辦單位提供

多障音樂天使王亭潔，從小被診斷為中度多障(智障、聽障)，學習遲緩遭受同儕的嘲笑與蔑視，在家人以「學得慢不代表學不好」的鼓勵下，音樂為她開啟一扇窗。「忍住淚水、擦乾汗水」亭潔付出更多的努力，在鋼琴大賽中屢獲佳績，更在游泳競賽裡游出一片天。她期盼以音樂拉近人心，並以自己生命歷程鼓勵更多人。喜歡「YOU RAISE ME UP」、「隱形的翅膀」的歌詞，描述朋友彼此關懷、鼓勵，以及遇到逆境時不要絕望的心情，希望藉此傳遞正能量。

許育瑋藉由音樂到處散播歡樂散播愛。/主辦單位提供

唐寶寶街頭藝人許育瑋，雖然因中度智力障礙及口語表達障礙，讓學習的路更加艱辛，更加努力的他、在電子琴、數位吹管及陶笛等樂器中擁有自己的一片天，喜歡透過音樂將愛與歡樂分享給大家，讓大家知道慢飛兒也有展翅翱翔的一天。育瑋曾獲總統教育獎並考取多縣市街頭藝人證照，熱心公益常到醫院、安養院、孤兒院義演。旋律優美，歌詞暖心的「城裏的月光」，讓他想藉由演奏鼓勵大家，「冷霜子」則是目前學習最久最有感情的一首歌，將他永不放棄拼搏的精神發揮到淋漓盡致！