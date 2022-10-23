水情趨緩取消拖吊 市民里長怒轟政策反覆惹民怨

中颱尼莎侵襲北台灣，導致士林百齡橋下停車場大量汽車泡水，民眾抱怨太晚通知，鑑於本月16日災情，北市府原定23日7時開始拖吊百齡橋周邊8個堤外停車場，但隔天清晨卻又傳簡訊通知說，水情趨緩取消拖吊計畫，讓不少移車民眾大罵政策反覆、擾民。

士林區社子葫東里長郭淑玲指出，22日晚上8時許接獲北市府通知要拖吊，連忙與里民討論到底是否要移車，隔壁里長甚至考慮晚上就直接廣播通知里民，但因里內街道狹窄，都是紅黃線且市府不開放停車，因此民眾移不移車都很困擾，

郭淑玲表示，最終決議要將汽車移到較高處，既不怕泡水也不會被罰錢，沒想到隔天卻收到簡訊說不拖吊，雖然鬆一口氣不用向里民廣播錯誤訊息，但不少接到拖吊消息就馬上移車的民眾就抱怨不已，認為政策反反覆覆非常擾民，里長也沒提前收到通知認為市府根本沒有所謂的SOP。

郭淑玲表示，轄管內的停車場其實地勢較其他里高，16日那天市府毫無通知，自己下午3時許就站在堤防邊觀察水情，發現豪雨來勢洶洶，所幸地勢高，所以災情不嚴重，但其他里情況就較慘烈，認為北市水利處、停管處應思考地勢低窪處是否適合作為停車場，免得再次發生類似的情況。