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22年八里千禧龍陸橋功成身退 龍米路二段街景豁然開朗

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於八里龍米路的千禧龍陸橋今天凌晨拆除完畢，使龍米路的天際線頓時開闊許多。圖／新北工務局提供
位於八里龍米路的千禧龍陸橋今天凌晨拆除完畢，使龍米路的天際線頓時開闊許多。圖／新北工務局提供

新北工務局近年積極推動城市減法工程，今再拆除一處使用率低且老舊的陸橋，服務22年的八里區千禧龍陸橋於今清晨正式功成身退，街景豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。

新北養工處表示，千禧龍陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由八里區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後進行拆除。八里千禧龍陸橋於21日深夜11時起至今日上午6時順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。

養工處指出，千禧龍陸橋拆除後在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感將永久留存。

工務局長詹榮鋒表示，千禧龍陸橋是新北市升格以來拆除的第44座人行陸橋，拆完後全市將剩下110座人行陸橋，未來將接續拆除瑞芳區福龍宮陸橋等，並針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀，達到市府和在地居民雙贏。

位於八里龍米路的千禧龍陸橋今天凌晨拆除完畢，使龍米路的天際線頓時開闊許多。圖／新北工務局提供
位於八里龍米路的千禧龍陸橋今天凌晨拆除完畢，使龍米路的天際線頓時開闊許多。圖／新北工務局提供

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