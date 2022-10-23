22年八里千禧龍陸橋功成身退 龍米路二段街景豁然開朗

新北工務局近年積極推動城市減法工程，今再拆除一處使用率低且老舊的陸橋，服務22年的八里區千禧龍陸橋於今清晨正式功成身退，街景豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。

新北養工處表示，千禧龍陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由八里區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後進行拆除。八里千禧龍陸橋於21日深夜11時起至今日上午6時順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。

養工處指出，千禧龍陸橋拆除後在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感將永久留存。