新北學生影像新星獎出爐 北藝大「當哨聲響起」奪首獎

新北市學生影像新星獎今年邁入第7屆，共徵得280件作品參賽，今在府中15舉行頒獎典禮。新北市副市長謝政達出席頒發最具在地特色的「新北精神獎」及首獎「超級新星獎」，並鼓勵青年新秀從事影像創作，支持影視產業落地深耕。

謝政達表示，今年入圍「新北精神獎」的5件作品，都展現對新北市豐沛的情感，也藉由鏡頭傳遞新北市兼容多元文化的魅力，最後由世新大學應屆畢業生湯子賢拍攝的劇情片「光榮之路」奪得獎項，全片皆在三峽山區取景，別開生面地藉由檳榔樹園的勞動情景，呈現以檳榔立家之農村面臨轉植作物之變化軌跡。

其他入圍作品還包括雙溪高中藉由新住民二代生活，記錄尋找自我身分認同的劇情片「小圈圈」、台南藝術大學透過攝影師程許忠30餘年以底片相機，描繪淡水歲月更迭的紀錄片「忠情的凝視」、台灣藝術大學創作的動畫片「FELIX」描述全台各地到新北居住及生活的小人物故事，及實驗片「花簇在婆娑中綻放」透過採集新北市的植物及種子勾勒出女性的多樣姿態。

文化局長龔雅雯表示，新北市除了積極推動各項青年文化政策，也希望透過各類競賽，讓優秀的青年新秀可以被世界看見。今年雖然因疫情導致學生們的拍攝計畫受影響，但仍產出不少傑出且充分展現青年影視創作力的佳作。

本屆最大獎「超級新星獎」在各類組評審激烈討論下殺出重圍，由國立台北藝術大學電影創作學系的劇情片「當哨聲響起」奪得，該片導演謝麗伶以校園儀隊故事為主軸，自同儕間之人際關係擴張探討兩岸政治現象，由小言大之青春成長作品，結尾具巧思不落俗套，深獲評審肯定。