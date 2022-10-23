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汐止工建路道路下陷侯友宜勘災 搶修時間約一周

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝
市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝

新北市汐止區工建路137號前，疑因上周連日豪雨影響，20日突然出現坑洞，道路下陷約10公分，區公所緊急搶修灌漿，沒想到昨天晚上再度下陷，警、消獲報，避免人車經過發生危險，昨天晚上9點起，連夜全線封閉道路，規劃改道路線。市長侯友宜今天中午勘災，指示水利局緊急搶修，讓市民的影響降到最低。

汐止區工建路地面上出現許多到裂痕、甚至又再度發生道路下陷，警方昨天晚上獲悉，除了用交通錐警示阻擋，也在道路前端立起告示牌，讓車輛提早改道，漏夜管制。

汐止警方表示，今天早上大型機具前來搶修，由於附近有不少社區，昨天晚上開始，不斷通知車主移置愛車，孰料到了今天早上，仍有30多輛機車沒駛離，社后派出所員警立刻徒手將全部車輛移開，才順利讓搶修工程繼續。

經水利局了解，工建路道路下陷約10公分，甚至鄰近柏油路面出現數道裂縫，是因為上周連日大雨沖刷，路面下方土石流失所致，獲報後已緊急開挖、灌漿。

水利局指出，工建路下方設有污水特四幹線收集汐止區汙水，2014年時，曾遭建商基樁打破，因污水幹線管徑1.8公尺，且位於道路下方15公尺，因此要設置替代管線後，才能修復。

水利局說，此次道路下陷位置臨近汙水幹線遭打破點，初步研判與此相關，為避免持續下陷，連夜成立指揮所搶修，先在管線上方灌漿補強，再進行新設繞流管建置工程，預計需施工一周左右。

水利局表示，經低壓灌漿後現況穩定，持續監測中，而地下管線包含自來水、電、瓦斯及電信皆無影響。市長侯友宜今天中午也到場勘災，指示水利局緊急搶修，要求警察局交通疏導、交通局訂定交通替代方案。

市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝
市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝
市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝
市長侯友宜到場勘災，了解汐止區工建路道路下陷狀況，指示相關單位全力搶修。記者翁至成／翻攝
為了讓大型機具順利進入搶修，警方徒手將附近約30輛機車移置安全地區。記者翁至成／翻攝
為了讓大型機具順利進入搶修，警方徒手將附近約30輛機車移置安全地區。記者翁至成／翻攝
為了讓大型機具順利進入搶修，警方徒手將附近約30輛機車移置安全地區。記者翁至成／翻攝
為了讓大型機具順利進入搶修，警方徒手將附近約30輛機車移置安全地區。記者翁至成／翻攝
汐止區工建路日前出現道路下陷，約10公分，鄰近柏油路面也出現裂痕。記者翁至成／翻攝
汐止區工建路日前出現道路下陷，約10公分，鄰近柏油路面也出現裂痕。記者翁至成／翻攝
汐止區工建路日前出現道路下陷，約10公分，鄰近柏油路面也出現裂痕。記者翁至成／翻攝
汐止區工建路日前出現道路下陷，約10公分，鄰近柏油路面也出現裂痕。記者翁至成／翻攝

水利局 汐止

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