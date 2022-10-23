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汐止工建路下陷搶修！公車改道、路口管制 明上班恐塞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜（右一）今午到現場勘災，聽取交通局長鍾鳴時（左一）簡報交通維護方案。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜（右一）今午到現場勘災，聽取交通局長鍾鳴時（左一）簡報交通維護方案。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區工建路下陷，今天起封路一周搶修，兩側同興路、樟樹二路口分設管制站，當地居民仍能進出，但減少外車經過。施工期間3線公車改道，市長侯友宜指示交通局規劃配套方案，引導民眾搭車，也請警方協助疏導交通，把施工衝擊減到最低。

汐止區御璟、水都社區間的工建路20日下陷，灌漿搶修3天，昨晚又下陷。新北水利局研判與地下15公尺的汙水幹管受損有關，今天起以低壓灌漿方式搶修，工期約一周。施工路段封閉一半車道，保留一半車道供當地住戶通行。

侯友宜今天中午到現場勘災，聽取交通局長鍾鳴時簡報交通規畫方案。鍾說，工建路事故地點兩端的同興路、樟樹二路口已分設管制點，只讓居民進出，但不讓外部車輛通行。

鍾鳴時表示，施工期間行經工建路的藍39、677和新巴士F915路線，改行駛大同路，部分公車站牌暫停使用。交通局會在外圍盡量設置臨時站，儘量維持民眾搭車的便利性，但可能還是要多走一段路，先向民眾致歉。

交通局預估明早上班交通尖鋒時間車流量比較大，兩處管制路口請警方協助疏導。其他時候因為車輛開到管制路口，駕駛人會停車問路，或者是工廠的作業車輛開到路口才發現要改道，都可能造成車行延滯，也要請警方協助指揮交通。

侯友宜聽取簡報後表示，請汐止區公所和當地忠孝里長丁彥伶協助宣導公車改道資訊，警方除了加強兩處管制點的交通指揮，周遭路口也要規劃警力執勤，減少塞車的狀況。

新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜今午到現場勘災，並指示做好交通疏導，把衝擊減到最低。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜今午到現場勘災，並指示做好交通疏導，把衝擊減到最低。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜今午到現場勘災，並關心對當地居民生活帶來的衝擊。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，今起封路一周搶修。新北市長侯友宜今午到現場勘災，並關心對當地居民生活帶來的衝擊。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 汐止 公車 塞車 水利局

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