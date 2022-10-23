汐止工建路下陷用錯工法...灌漿3天無效 改採低壓灌漿補救

新北市汐止區工建路下陷，灌漿3天無效，昨晚再次下陷。市府研判問題出在地下15公尺的「汙水特四幹線」，今改採低壓灌漿工法搶修。新北市長侯友宜中午勘災後表示，兩側大樓目前安全無虞，低壓灌漿工期一周，施工期間管制交通，另有3線公車改道，要求交通處做好配套方案。

汐止區御璟、水都社區間的工建路20日出現坑洞，道路下陷。市府和區公所以為是連日下雨，地基流失造成，在地下深約2公尺處灌漿填補路基，未料施作3天，昨晚再次下陷。

水利局長宋德仁說，檢討發現道路下陷原因與10年前，管徑1.8公尺的汙水管被建商施工打破點有關，決定改成低壓灌漿搶修，就是將「水玻璃」和水泥混合後灌入，慢慢流下去「找孔洞」，把所有的孔洞都補起來。

宋德仁表示，低壓灌漿需要時間，從地下15公尺的汙水管處慢慢灌，再分層灌上來，把每一個孔洞補實後，可變成很堅固的物體，解決道路下陷問題。

工建路道路下降，事故地點兩側共約750戶的御璟、水都社區住戶，擔心災情是否會擴大，危及大樓安全。宋德仁指出，社區大樓有興建地下室，建連續壁，建物結構目前很安全，不用擔心。

水利局表示，工建路地下15公尺處的汙水下水道幹管，2014年間在建商施作基樁工程時打破，那時已經在送水，沒有辦法馬上搶修，只能從外部噴漿補漿。