保安宮保生大帝聖誕慶典流傳280年 獲登錄無形文化資產

大龍峒保安宮的宗教盛事「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」獲登錄為無形文化資產，今舉辦授證儀式，文化局長表示，謝謝保安宮長期推動文化資產，盼將來公私協力推動更多文資保存。保安宮表示，在因應社會變遷與傳統架構之下，重要慶典力求創新改變。

大龍峒當地的信仰中心，更是台北市重要廟宇古蹟，保生大帝慶典尤富盛名。保生大帝聖誕慶典包含繞境、放火獅、家姓戲等文化傳統，農曆3月14日遶境由保安宮信徒組成參與，並使用神獸神輿車，神轎型態在全國祭典少見，深具在地特色，大龍峒保安宮以該慶典為核心，配合辦理各項藝文活動，對文資保存推廣專業也有意願，符合各項登錄認定。

文化局今日於大龍峒保安宮舉辦授證儀式，為有280年悠久歷史的保安宮頒發證書，宣告「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」獲登錄為無形文化資產，並將大龍峒保安宮登錄為無形文化資產保存者，以表彰保安宮維護發揚傳統民俗信仰的努力貢獻。

文化局長李麗珠表示，台北市政府從97年至今共登錄了36件無形文化資產，110年除了大龍峒保安宮，還有陳夏生和楊蓮英兩位藝師登錄為保存者，非常感謝每位無形文資保存者的努力。

李麗珠表示，文化局將全力支持文化教育推廣，也很謝謝所有保存者，文化和觀光的結合相當重要，不能缺文化力、宗教力、在地力等，保安宮此次也是實至名歸，同時也謝謝保安宮長期推動文化資產，盼將來公私協力推動更多文資保存。

台北市大龍峒保安宮董事長廖武治表示，隨著工商社會到來，許多民俗文化消失，保安宮聖誕慶典也面臨此窘境，為了避免「看熱鬧」的文化記憶消失，以及延續台北人的民俗廟會記憶，在因應社會變遷與傳統架構之下，保安宮重要慶典力求創新改變。