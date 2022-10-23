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新北動保處募鳥類代養志工 照護野外傷幼鳥

中央社／ 新北23日電

新北市動保處表示，在鳥類繁殖與育雛學飛的高峰季，常接到大量救援通報案件，為提升救傷野鳥收容量能，歡迎民眾參與鳥類代養志工培訓課程，加入照顧傷、幼鳥行列。

動保處今天發布新聞稿表示，新北市從山區、濕地、河流、公園、市區都有不同種類的野鳥分布，每年到了鳥類繁殖季節時，動保處都會接到大量的鳥類救援通報，從常見小型雀鳥綠繡眼到大型黑冠麻鷺、夜鷺等鳥類，甚至是保育類鳳頭蒼鷹和領角鴞都有。

動保處表示，由於鳥類救援、收容及野放等工作細節繁瑣，才研擬鳥類代養志工機制，透過公民合作，增加飼養傷病鳥的人力，藉此提升收容效能，提高動物福利。

動保處表示，有意願成為鳥類代養志工的民眾，報名網址https://forms.gle/gAuQcnvL957khVzt6，通過資格審核後，即可參與動保處舉辦之基本鳥類飼養知識、常見鳥類救傷照護、動物保護及動物福利相關事項等培訓課程，通過測驗便正式成為鳥類代養志工。

動保處表示，志工接受代養任務期間，需提供代養個體適當的居住環境，給予充足飲水、飲食、保溫及協助清理事宜，代養至個體恢復健康時，交由動保處野放訓練，評估通過訓練後再行野放。

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