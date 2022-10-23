士林8堤外停車場取消拖吊 紅黃線24日恢復禁停

因應降雨，台北市政府昨晚緊急通知百齡橋旁8座堤外停車場有積水可能，不過今天水情減緩，取消原定上午7時開始的拖吊作業，周遭紅黃線則於明天上午恢復禁止停車。

北市府昨天晚間緊急通知，因應熱帶性低氣壓及東北季風共伴效應，預估今天上午百齡橋左右岸8座堤外停車場有積水可能，請停放車輛的車主配合儘速移車，今天上午7時起開始拖吊作業。

不過，台北市政府今天上午表示，士林區百齡橋周邊8座堤外停車場水情狀況減緩，取消原訂上午7時的拖吊撤離作業。

台北市交通局指出，停放於疏散門周遭紅黃線的車輛，須於明天上午7時前駛離，否則將拖吊移置並處罰鍰；周遭停車格也於明天上午7時起恢復收費。