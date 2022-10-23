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汐止工建路下陷封閉搶修 地下汙水管8年前曾遭打破疑為禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區工建路因路基流失，造成路面下陷，連日大雨面積擴大，水利局昨晚調度人員機具封路搶修。水利局表示，下陷位置臨近汙水「特四幹線」遭打破點，應有相關。目前先採低壓灌漿穩定地盤，將在最短時間內修復路面。

水利局說，昨晚9點起暫時封閉同興路與樟樹二路進入工建路路口，造成不便請用路人包涵及配合。新北市長侯友宜今早接獲水利局回報搶條進度，中午將到現場勘查災情。

水利局表示，汐止工建路下方設有汙水特四幹線，收集汐止地區汙水。這條管線2014年間曾遭建商基樁打破，因特四幹線管徑1.8公尺，且位於道路下方15公尺，所以仍持續通水使用。

修繕工程需設置替代管線後才施工，當時由台北市衛生下水道工程處先行於管線上方灌漿補強，並進行新設繞流管建置工程。

目前原特四幹線正由北市衛工處辦理修繕工程，計畫新設管徑1.2公尺繞流管導水後，再辦理原特四幹線管線修復。修繕工程繞流管尚約剩7公尺才能接通，預計11月14日完成。

水利局研判，工建路下陷位置臨近特四幹線遭打破點，初步研判可能與此相關。為避免持續下陷，水利局昨晚連夜成立指揮所辦理道路下陷處搶修工作，等特四幹線繞流管工程完工後，再進行原特四幹線檢修工程。

汐止區公所也公告工建路（樟樹二路至同興路段）封路期間交通管制方式，新巴士F915去程配合改駛同興路，不停靠「樟樹二路、忠孝里活動中心、水都社區」，公車677、677副線返程及藍39去程配合改道，不停靠「水都社區」。救災、救護車輛不受管制，當地住戶請依管制方向通行。

新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影
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新北市汐止區工建路下陷，水利局昨晚已調度人員機具搶修，市長侯友宜今天中午將到現場勘查災情。記者邱瑞杰／攝影
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