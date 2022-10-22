5G Craft菁英挑戰賽高流登場 顛覆展覽、娛樂印象

5G Craft菁英挑戰賽_5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動今午在高雄流行音樂中心登場，邀米斯數位、烽燧與環球睿視3組入圍團隊及國內5G專網業者宏達電、富鴻網聯展，透過5G專網環境實地展現應用成效，顛覆大眾對展覽、娛樂及音樂會等產業印象。

看好高雄數位轉型發展動能，經濟部工業局委託資策會舉辦5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動。今午現場，宏達電及富鴻網也共同展示5G行動專網解決方案，大家可看到，輕巧的產品竟可提供強大的5G獨立組網功能，且依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR/VR/XR、AI虛擬攝影棚、異地共演等多元應用。

獲選入圍5G Arena的米斯數位，由專業遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲「大合奏即時音樂互動」，相關技術顛覆網路遊戲局限，虛實整合下讓場域隨時變成遊戲展演體驗空間，也能透過遊戲創造吉祥物行銷，開發店家導流等潛在商機。

烽燧公司提出的「5G移動式XR藝術廳」也入圍，利用5G專網大頻寬與低延遲的特性，將任何展演空間輕鬆升級成虛實融合情境，並透過表演活動現場結合XR影像即時融合技術，創造虛擬XR線上展演及全新的展演互動平臺。

臺灣首家AI人工智慧科技新創創櫃公司環球睿視，則以「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」入圍，搭配客製化QA資料設定，讓各大場館提供有溫度又吸睛的元宇宙AI虛擬人客服諮詢服務，還結合多元整合支付功能，連結訂位、訂票與周邊商品訂購等功能。