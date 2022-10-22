打造府中雙城三廣場一階完工 露天電影夜今晚登場

新北推動府中雙城計畫，其中府中廣場改造第一階段已完成，今晚結合民間團體共辦「府中露天電影夜」活動，由新北副市長陳純敬和民眾一起體驗環保市集、枋橋大冒險闖關等一系列活動。他表示，透過廣場縫合提供更舒適通行環境；新北工務局也說，改造時特別請益民間，讓新舊文化並存，而這次活動也集結不同單位跨域共辦，內容精彩。

陳純敬今出席市府與民間共辦的「府中露天電影夜」活動，除大家活動同樂外，他親自頒發獎項給「府中人行道攝影比賽」得獎者，同時為代表老板橋記憶的「光盒子」點燈，期許未來府中廣場提供民眾友善通行的環境，讓新舊文化共存共融。

陳純敬表示，捷運府中站2號、3號出口廣場被道路切割，人行動線不佳，市府推動「府中雙城計畫」由新工處進行廣場縫合改造，提供更舒適的人行動線與寬廣的通行環境，同時也希望廣場能成為舉辦市集、活動、表演的場地，擺脫過往認知的集合地標。

工務局長詹榮鋒指出，隨著時代的進展，府中歷史軌跡正逐漸消失，因此在府中廣場改造規畫時，市府特地邀請益「枋橋文化協會」莊文毅老師，利用大家記憶中板橋舊火車站等地標意象，結合成「光盒子」裝置藝術，以投影方式復甦展現記憶中的板橋，讓新舊文化並存交融。

新工處長王益翔說明，府中廣場市集首次結合不同單位共辦活動，包含Timberland公司「廣場循環市集」、枋橋文化協會「大冒險闖關猜謎關卡」、新工處與府中15館合作「解任務贈府中劵活動」，最後壓軸活動則是晚上Skyline Film屋頂電影院「府中露天電影夜」。