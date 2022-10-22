新北防災知識小學堂融核安 副市長：除役前核安不鬆懈
新北市政府今天在萬里區台電核二北部展示館辦理多元防災宣導日活動，消防局安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，民眾覺得很有知識性。副市長謝政達表示，核一、核二廠目前逐步朝向除役方向進行，但完全除役前，核安工作仍不容鬆懈。
今天活動由副市長謝政達主持，消防局長黃德清、金山區長廖武輝、萬里區長粘雪琴區等出席，去年考量疫情停辦，今年如期舉行。
今天有多樣豐富的闖關宣導攤位及摸彩，讓民眾於活動中學習核安及各項防災知識，設攤單位包括行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司、國軍第六軍團指揮部及金山、萬里、石門、三芝區公所與市府相關局處。
宣導主題包括核安民眾防護宣導、水土保持防災知識、房屋健檢及耐震結構安全觀念、救災物資自儲觀念宣導、海嘯及核子事故警報聲響宣導、CPR相關知識及教學、性別平等宣導等。
另安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮。
謝政達表示，新北市境內有核一、核二廠，雖然目前逐步朝向除役方向進行，但於完全除役前，核安工作仍不容鬆懈，新北市特設置核能安全監督委員會，監督台電公司落實各項核安工作。結合防災社區普及大眾核安知識及核子事區域防災社區民眾防護宣導，可以加強民眾防災與核安意識。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言