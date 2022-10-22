新北防災知識小學堂融核安 副市長：除役前核安不鬆懈

新北市政府今天在萬里區台電核二北部展示館辦理多元防災宣導日活動，消防局安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，民眾覺得很有知識性。副市長謝政達表示，核一、核二廠目前逐步朝向除役方向進行，但完全除役前，核安工作仍不容鬆懈。

今天活動由副市長謝政達主持，消防局長黃德清、金山區長廖武輝、萬里區長粘雪琴區等出席，去年考量疫情停辦，今年如期舉行。

今天有多樣豐富的闖關宣導攤位及摸彩，讓民眾於活動中學習核安及各項防災知識，設攤單位包括行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司、國軍第六軍團指揮部及金山、萬里、石門、三芝區公所與市府相關局處。

宣導主題包括核安民眾防護宣導、水土保持防災知識、房屋健檢及耐震結構安全觀念、救災物資自儲觀念宣導、海嘯及核子事故警報聲響宣導、CPR相關知識及教學、性別平等宣導等。

另安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮。