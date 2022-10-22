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北市後站商圈批客嘉年華會登場 大小朋友開心踩街

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北後站批發商圈發展促進會今天舉辦「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」。記者徐偉真／攝影
台北後站批發商圈發展促進會今天舉辦「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」。記者徐偉真／攝影

台北後站批發商圈發展促進會今天舉辦「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」。市長柯文哲說，北市府編了約一億兩千萬的預算振興商圈，從現在到明年農曆過年將執行；台北市商圈產業聯合會理事長洪文和說，後站商圈和天母商圈的結合行銷是很成功的案例，希望未來能促成更多商圈合作，發揮綜效。

促進會今天下午在太原廣場舉辦批客嘉年華，今年批客變裝搞怪大賽擴大舉辦，前100名兒童組報名者可免費獲得南瓜桶爆米花，參加批客變裝踩街派對更可向沿途店家「糖果一把抓」，另外商圈店家也組成跳蚤市集提供琳瑯滿目的商品供大小朋友挖寶，並邀請台北市政府消防局合作舉辦「小小消防員體驗」，感受後站商圈熱鬧節慶氛圍同時，寓教於樂學習消防安全知識。

台北市後站商圈理事長黃惠珍說，每年萬聖節是後站商圈的年度盛事，透過辦理年度批客嘉年華會，結合商圈批發特性及萬聖節慶元素，讓前來同樂的民眾發現後站商圈淘寶聖地魅力，現在不只萬聖節，民眾也會來採買聖誕節和過年的衣物、禮品。

洪文和說，努力推動商圈結合，下周是萬聖節，後站商圈和天母商圈結合後，這周很多人到後站商圈採買萬聖節的衣服，很高興可以看到這樣成功結合的案例，他也一直告訴商圈的理事長們，多多結合把力量做大，發揮更大綜效。

柯文哲說，他記得小時候後站商圈很發達繁榮，未來雙子星落成後約可容納兩萬人，但人潮過來後站會被打斷，他在思考是從地下接到商圈還是用空橋將人潮導到商圈，會把動線規畫好，市政是一棒接一棒，之後不管誰當市長都要繼續做。

台北市長柯文哲出席「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲出席「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」。記者徐偉真／攝影

萬聖節 北市 天母

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