台北城博花費破億元預算藏各局處 連萬大線預算都動支
北市府舉辦台北城市博覽會，為編列預算還動支二備金，被北市議會譴責。不過有議員踢爆，北市府除了花光近9000萬元，還另外動用各局處預算及一備金1262萬元，連萬大線預算、平均地權基金、停管基金都不放過，擺明化整為零刻意迴避監督。北市府對此表示，各局處預算去年8月送審，沒有事先拆分、迴避監督的問題，一切依法行政。
北市議員吳沛憶爆料，柯市府為了籌備城博經費，除了研考會簽報4900萬「主要標案」及觀傳局申請650萬「移展費用」外，還在各局處藏了經費，總金額達1262萬，若再加上規劃費去年度二備金2960萬及今年研考會預算922萬，城博真實經費高達1億694萬。
吳沛憶指出，市府拆分預算跡象明顯，比方說光是架舞台，就由教育局及民政局拆帳；以二備金辦理的「主要標案」雖有包括宣傳及文宣品費用，卻同時以局處公務預算辦理，捷運局宣傳行銷費用更動用萬大線特別預算80萬元。
吳沛憶表示，而文宣品中的城博制服，被拆進勞動局、翡翠水庫管理局、民政局、地政局4個局處的預算，更動用到有其法定用途的平均地權基金。北市停管基金用於印製城博會海報，同樣有逾越法定用途的疑慮。
吳沛憶說，雖政風處認為未違背預算法，但台北市長柯文哲知法玩法，刻意迴避監督，也曾在市議會承認「依法迴避監督」，讓實質經費破1億元的城博不但免編預算送議會審查，也讓二備金在單一年度使用不超過5000萬，無須送議會備查。
北市府副發言人魏佑任則回應，城博去年10月份決定辦理，各局處今年度的預算在去年8月即送議會審查，因此沒有事先拆分預算、迴避監督的情形 ，一切依法行政。政風處所提除了去年及今年核准的8510萬二備金外，另外各局處共使用的1262萬，為城博所展內容涉及各單位業務，配合行銷相關內容，展館外的活動也是配合活動辦理。
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