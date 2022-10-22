新北山藥原生種Q彈口感好吃 吳國賢克服氣候奪山藥冠軍

新北市農業局輔導雙溪區公所今天在雙溪平林農場舉辦山藥產地展售會，並由農業局長李玟為新北山藥冠軍頒獎，歡迎民眾來好山好水的山藥產地，暢遊雙溪東北角的美麗風光，購買及品嘗新鮮對時的新北山藥。

新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，Q彈口感受消費者肯定。農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，今天頒發新北山藥冠軍。

原生種穴管栽培組冠軍吳國賢表示，辭去原先電子加工廠工作，民國105年返回家鄉貢寮種植原生種山藥，感謝前輩無私地指導，克服初期種植的困難，首次獲得冠軍。

由於今年的氣候多變化，不是雨水太多，就是炎熱乾旱，要顧好山藥不容易，得不斷調整田間的灌溉排水，有時要冒雨開挖排水溝，有時頂著大太陽引山頂的清泉灌溉。

新北市農會理事長林讚枝表示，今年新北市級山藥評鑑競賽共有50位農友參加，依照品種及栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種等4個組別，由評審按照不同組別的評鑑標準，分別進行外觀評選。

檢視表面細緻度、肉色均勻度、切口黏液質黏稠度及病蟲侵害痕跡，並透過食味品評，比較山藥的口感、綿細度、Q度及香氣。

擔任評審的桃園區農業改良場龔財立博士表示，由於今年氣候變化大，這次評鑑的山藥成熟度及外觀完整度差異較大，唯有透過細心的田間管理去克服多變氣候的農友，才有辦法獲得冠軍。

新北市農業局表示，為方便民眾親近山藥，與雄獅旅遊合作，推出山藥國內輕旅行，至31日前尚有5個梯次，邀請民眾至產地採收山藥，最低只要399元，全台北中南皆有接駁地點，且參加便獲得100元的山藥體驗券，可抵用在山藥農場體驗費用。