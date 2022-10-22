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2022新北校園廣告人首獎出爐 「療癒森活熊猴ㄟ所在」奪得15萬大獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2022新北校園廣告人頒獎典禮現場合影。圖／新北市新聞局提供
2022新北校園廣告人頒獎典禮現場合影。圖／新北市新聞局提供

「2022新北校園廣告人」於今(22)日舉辦頒獎典禮，從超過百組報名參賽團隊中揭曉最終名次前3名、評審特別獎及社群行銷獎各1名，首獎15萬元由輔仁大學的鐘子棋、陳聖璇、王婷嫺、鄧竺、吳海慈、邱晉暄以作品《療癒森活熊猴ㄟ所在》獲得，是本屆活動最大贏家。

首獎作品《療癒森活熊猴ㄟ所在》劇情切合時事，以這兩年大眾所熟知的疫情指揮中心和確診病例來講述現代人凡事追求快、追求完善的個性，導致必須時刻上緊發條度過生活。衍伸而來如頭暈頭痛、胸悶、肩頸痠痛等文明病，就彷彿傳染疾病「working-19」籠罩在每個人身上，透過熊猴森樂園來獲得解藥。

第2名獲獎作品《躺平糾察隊》以日式綜藝節目做開端，突襲躺在家裡無所事事的大學畢業生。透過主持人的步步逼問，最後道出新北就業三箭的政策，讓不知道如何找工作的社會新鮮人可以有方向可以去詢問。

第3名獲獎作品《省小姐為何這樣》是以一位北漂青年為了繳交每個月的房租，而在生活上東省西省，最後帶入新北的青年住宅租金補貼政策，讓在外租房的青年獲得緩解不用再當「省」小姐／先生。

評審特別獎作品《淡蘭古道，煩惱GET OUT !》，以完整的企劃和幽默的諧音梗來製作影片，同時也是12組裡面唯一的高中生團隊；社群行銷獎得獎作品《郝就耶診所》透過中醫的十八銅人來幫助找不到工作的年輕人，影片以時下流行的短影音來呈現，獲得網路投票最高票數以及最多觀看數，深受觀眾喜愛。

新聞局指出，活動從今年3月起跑，雖由於疫情許多學校都使用遠距教學，很多參賽團隊無法到聚在一起討論，但最後仍吸引了全台26所大專院校及高中，超過百組影像團隊報名參加。

局長張愛晶表示，為了使學生們更順利完成影片，今年除了兩階段的工作坊外，還特別增加了六堂廣告大師課程，讓同學們在原本的基礎上，學習到更多腳本發想和拍攝技巧。今年一樣提供給表現優異的同學們實習機會，提早與業界接軌，展現新北市產官學合作的成果。

本次擔任評審團代表的電通mb創意長周麗君說，這次評選主要針對作品的切題性、創意表現與製作技術評分，儘管今年因為疫情的關係，許多參賽團隊的成員輪流被隔離，但仍然能夠感受到學生們的無限創意，展現年輕人眼中對新北的不同想像。

2022新北校園廣告人首獎《療癒森活熊猴ㄟ所在》。圖／新北市新聞局提供
2022新北校園廣告人首獎《療癒森活熊猴ㄟ所在》。圖／新北市新聞局提供

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