進補可以很簡單 大稻埕潮補冬快閃吧推概念創新餐飲

11月7日是立冬，台北迪化商圈發展促進會今天舉辦「潮補冬快閃吧」活動，促進會理事長徐慶棋說，這兩年因為疫情，很多人藉由清冠一號對中藥材有些印象，年輕一代可能覺得進補很麻煩，長輩才會進補，但進補也可以很簡單，希望透過活動讓更多人認識藥膳。

促進會表示，今年提早入冬，國內最大中藥群聚街區迪化街商圈，在立冬前夕推出「大稻埕潮補冬」快閃吧活動，統一大補帖冠名，和輔大織品系產學合作，由中醫網紅「中醫四物所」擔任顧問，跨界和多個品牌合作，推出兩周不同款式的潮補冬概念餐飲及限定商品，以活動特約店家消費滿額兌換的機制，帶動疫後大稻埕街區振興。

產業發展局長林崇傑表示，迪化街過去結合特色中藥鋪、南北貨商店，用漢方做出有趣的商品，今年有70幾間店鋪合作，冬天大家習慣進補，如何從藥膳中找出新口味，不斷推陳出新，希望從今年開始，活動可以變成迪化街傳統，呼籲大家要進補就來迪化街，冬天一起調養身體。

徐慶棋說，年輕一代對補冬可能比較沒有概念，其實一年四季都能進補，不同季節有不同的進補方式，年輕一代可能會覺得進補很麻煩，統一的大補帖讓大家知道進補也可以是很簡單的一件事，這兩年因為疫情，大家從清冠一號對中藥材有點了解，希望藉由活動推廣藥膳，讓更多人知道，進補可以是很簡單的事情。