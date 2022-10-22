新北泰山明志路防災都更案今動工 預計2026年完工

位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，經由住戶自行發起重建，由新北市都更處協助免費辦海砂屋鑑定，後續申請防災都更1.0方案，今天舉辦開工動土典禮，更新後將重建為地上13樓、地下1層的住宅大樓，共34戶，預計2026年完工。

都更處說明，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住，並經市府匡列為具有高度危險性的震損紅單案件，經過各方協助辦理多次的溝通協調，加上市府提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案的50%容積獎勵作為辦理誘因，大幅提升住戶辦理意願，加速本案完成拆除程序。

都更處表示，防災都更1.0方案已拆除14案危險建物，其中6案已申報開工，因該方案將於明年3月22日申請截止，考量新北市仍有許多具有危險性的建物待重建，為保障市民居住安全，促進危險建物加速改建，已在今年9月1日推出更優化的防災2.0版「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」。