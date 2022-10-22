聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北泰山明志路防災都更案今動工 預計2026年完工
位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，經由住戶自行發起重建，由新北市都更處協助免費辦海砂屋鑑定，後續申請防災都更1.0方案，今天舉辦開工動土典禮，更新後將重建為地上13樓、地下1層的住宅大樓，共34戶，預計2026年完工。
都更處說明，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住，並經市府匡列為具有高度危險性的震損紅單案件，經過各方協助辦理多次的溝通協調，加上市府提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案的50%容積獎勵作為辦理誘因，大幅提升住戶辦理意願，加速本案完成拆除程序。
都更處表示，防災都更1.0方案已拆除14案危險建物，其中6案已申報開工，因該方案將於明年3月22日申請截止，考量新北市仍有許多具有危險性的建物待重建，為保障市民居住安全，促進危險建物加速改建，已在今年9月1日推出更優化的防災2.0版「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」。
都更處補充，2.0版本搭配都更程序，放寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，只要屬海砂屋或耐震能力不足的建築物，並整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望透過相當誘因促使民間加速重建，早日脫離危險居住環境。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言