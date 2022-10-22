快訊

確診者放寬7+7有望？ 莊人祥拋2想法：修改通報定義、縮短隔離天數

憂台灣整天吵架爆衝突 侯友宜激動泛淚吐這句

解讀中央委員名單 日媒：「習1強時代」到來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北泰山明志路防災都更案今動工 預計2026年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，今天舉辦開工動土典禮。圖／新北市都更處提供
位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，今天舉辦開工動土典禮。圖／新北市都更處提供

位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，經由住戶自行發起重建，由新北市都更處協助免費辦海砂屋鑑定，後續申請防災都更1.0方案，今天舉辦開工動土典禮，更新後將重建為地上13樓、地下1層的住宅大樓，共34戶，預計2026年完工。

都更處說明，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住，並經市府匡列為具有高度危險性的震損紅單案件，經過各方協助辦理多次的溝通協調，加上市府提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案的50%容積獎勵作為辦理誘因，大幅提升住戶辦理意願，加速本案完成拆除程序。

都更處表示，防災都更1.0方案已拆除14案危險建物，其中6案已申報開工，因該方案將於明年3月22日申請截止，考量新北市仍有許多具有危險性的建物待重建，為保障市民居住安全，促進危險建物加速改建，已在今年9月1日推出更優化的防災2.0版「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」。

都更處補充，2.0版本搭配都更程序，放寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，只要屬海砂屋或耐震能力不足的建築物，並整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望透過相當誘因促使民間加速重建，早日脫離危險居住環境。

都更處說明，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住。圖／新北市都更處提供
都更處說明，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住。圖／新北市都更處提供
位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，歷經921地震後導致屋況不佳。圖／新北市都更處提供
位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，歷經921地震後導致屋況不佳。圖／新北市都更處提供

都更 海砂屋

相關新聞

進補可以很簡單 大稻埕潮補冬快閃吧推概念創新餐飲

11月7日是立冬，台北迪化商圈發展促進會今天舉辦「潮補冬快閃吧」活動，促進會理事長徐慶棋說，這兩年因為疫情，很多人藉由清...

新北泰山明志路防災都更案今動工 預計2026年完工

位於新北市泰山區明志路上的海砂屋，經由住戶自行發起重建，由新北市都更處協助免費辦海砂屋鑑定，後續申請防災都更1.0方案，...

黃金海岸方舟廠商遭終止契約仍開張 自救會拉白布陳情

台南市府委外打造海岸休憩景點「黃金海岸方舟」，因廠商未依期限提送經營成果報果等，經處逾期違約金額達契約金額20%而終止契...

影／出席後站商圈活動 柯文哲：打造台北曼哈頓

台北市市長柯文哲下午出席台北車站後站商圈，舉行的第14屆批客嘉年華會，柯文哲表示，未來雙子星大樓完工後，也將為後站商圈帶...

新北秋季聯合淨灘今開跑 900人在林口沙灘清出1122.3公斤垃圾

新北市環保局今日舉辦「111年新北市秋季聯合淨灘」，陸續在新北轄內沿海9個行政區舉辦，主場地林口頂寮沙灘由新北市副秘書長...

車站美食通／瑞芳老街 自助餐礦工味、甜嘗芋圓、礦寮品咖啡

新北市瑞芳火車站一帶有不少美食、小吃和甜點，在觀光客間口耳相傳。位在後站瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。