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黃金海岸方舟廠商遭終止契約仍開張 自救會拉白布陳情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
觀光旅遊局表示，因廠商未依契約期限規定提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，經處逾期違約金額達契約金額20%終止契約。記者邵心杰／攝影
觀光旅遊局表示，因廠商未依契約期限規定提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，經處逾期違約金額達契約金額20%終止契約。記者邵心杰／攝影

台南市府委外打造海岸休憩景點「黃金海岸方舟」，因廠商未依期限提送經營成果報果等，經處逾期違約金額達契約金額20%而終止契約，廠商不服今天仍舉辦開幕剪綵，同時引來進駐攤商自救會到場拉白布條陳情，控訴廠商涉不當得利而提告。

黃金海岸方舟經營廠商喊冤，認本案應在雙方協調，共同發展，未料市府單方以公告方式來解約，令業者覺得不平，也很錯愕。目前針對爭議調解處理，委由律師提出申請。

廠商說，經營修正計畫書在簽約30天內應繳交經營計畫書，經觀旅局核定，審查期間該局要求做修正，我們一直修正、一直修正到第6版，修正後等候函覆的時間，市府卻依其延遲，做違約金處分，違約金數天，原一有違約就開罰，業者收到罰單就會處理，市府一直拖，拖到127天才開罰，就為符合罰違約金逾20%，觀旅局據此終止合約。

觀光旅遊局表示，因廠商未依契約期限規定提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書(修正第5版)」，經處逾期違約金額達契約金額20%，終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，後續將依約處理點交及相關費用收取作業。

然而，攤商自救會計有6家商家則到場拉白布條陳情，控訴廠商假借公部門機關之名，私擬公文書巧立名目向商家非法收受金錢，涉嫌偽造公文書及不當得利，甚至單方對商家解約，沒收商家契約押金及商家投入的生財設備，也造成商家巨大損失。

自救會成員已向檢方提告，但廠商對其指控，則是各說各話，然而，市府甫在大門口張貼終止契約公告，廠商上午在門口張貼開幕公告後，自救會則張貼控訴廠商不法的公告，三方各自表述，令民眾看的霧煞煞。

黃金海岸方舟經營廠商喊冤，認本案應在雙方協調，共同發展，未料市府單方以公告方式來解約，令業者覺得不平，上午張貼開幕剪綵公告。記者邵心杰／攝影
黃金海岸方舟經營廠商喊冤，認本案應在雙方協調，共同發展，未料市府單方以公告方式來解約，令業者覺得不平，上午張貼開幕剪綵公告。記者邵心杰／攝影
自救會在黃金海岸方舟招牌上張貼控訴廠商不法的公告，表達其訴求。記者邵心杰／攝影
自救會在黃金海岸方舟招牌上張貼控訴廠商不法的公告，表達其訴求。記者邵心杰／攝影
攤商自救會到場拉白布條陳情，控訴廠商假借公部門機關之名，私擬公文書巧立名目向商家非法收受金錢，涉嫌偽造公文書及不當得利。記者邵心杰／攝影
攤商自救會到場拉白布條陳情，控訴廠商假借公部門機關之名，私擬公文書巧立名目向商家非法收受金錢，涉嫌偽造公文書及不當得利。記者邵心杰／攝影

自救會 台南

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