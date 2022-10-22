新北秋季聯合淨灘今開跑 900人在林口沙灘清出1122.3公斤垃圾

新北市環保局今日舉辦「111年新北市秋季聯合淨灘」，陸續在新北轄內沿海9個行政區舉辦，主場地林口頂寮沙灘由新北市副秘書長邱敬斌、環保局長程大維共同率領在地鄉親、機關學校、企業及民間團體一同參與，一起清理海洋廢棄物，現場900人共清出1122.3公斤垃圾及25公斤資收物。

為了讓活動更有記憶點，環保局邀請國立台灣藝術大學老師李尉郎團隊，構思設計出海洋生物圖形輪廓及海廢裝置藝術基底，並由所有淨灘夥伴清理出的1122.3公斤垃圾及25公斤資收物，以海廢和塑膠碎片組合堆疊，成功造型出雙海龜圖形及「2022海灘新境界」海廢裝置藝術，也還給海洋生物更乾淨的生活環境。

今天的淨灘活動，包含台灣房屋副總裁周鶴鳴、億光電子執行副總蔡五柳、亞東工業氣體股份有限公司資深協理石祐恩（Euan SHIACH）、燿華電子股份有限公司處長莊文達、遠東百貨股份有限公司板橋店店長許俊明、美商科進栢誠工程顧問有限公司台灣分公司總經理林恭平、聯合報、亞東工業氣體、林口三井OUTLET、今美化妝品、姿華企業等已認養海岸或關注環境議題的企業及民間團體，齊聚一堂共同守護海岸。

環保局表示，新北市鼓勵企業與民間團體主動認養海岸，今年截至9月統計，已有68個單位認養海岸環境約23公里，目前沙岸認養率達81%，期盼今年底達成全數認養的目標，透過公私協力，讓新北市海岸環境更乾淨美麗。

環保局指出，新北市擁有長達145公里的海岸線，除了各管理單位定期維護海岸環境外，更仰賴企業、民間團體、里長及環保志義工等長時間用心投入淨灘活動，今年截至9月底，已辦理543場淨灘活動，參加人數達2萬9554人，清理出19.5公噸資收物、128.2公噸垃圾。