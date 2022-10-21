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怨並非遭歹徒殺害 恩恩爸強調爭公道為了恩恩

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
恩恩爸晚間再度發文，表示即使自己力量卑微，還是會為了恩恩爭取該有的公道。本報資料照片
恩恩爸晚間再度發文，表示即使自己力量卑微，還是會為了恩恩爭取該有的公道。本報資料照片

恩恩爸近來接來幾天連續發文，今晚恩恩爸以悲傷和疑惑為題，表示恩恩並非遭歹徒殺害，所有相關經手處理的人員都在新北市政府內，不懂為何新北市府仍然集體裝瘋賣傻，全力隱瞞真相，並強調為了恩恩爭取該有的公道。

恩恩爸晚間表示，如果恩恩的離去，是遭遇歹徒隨機殺害，雖然經過半年，案情仍是毫無頭緒，但警方總是盡力和家屬說明具體的調查進度，認為自己是能夠放下來的。畢竟這樣的悲劇，誰都不願意發生的，兇手、動機、人證、物證還遺落在社會上的某處暗角，相信警方一定會努力破案。

他接著說，但恩恩遇到的卻是遲來的81分鐘的救護車，所有相關經手處理的人員都在新北市政府內，經過了半年時間，新北市長侯友宜就是死活都不肯公布行政調查報告，並清楚說明，所有的疑問，認為人證、物證俱在，方向也明確。

他批評侯友宜帶領的新北市府仍然集體裝瘋賣傻，全力隱瞞真相，質疑這不是一件很奇怪的事情嗎？警探出身的侯友宜先生，有破不了的案件？相信社會還是有公理的，即使自己力量卑微，還是會為了恩恩爭取該有的公道。文末並標記這是為了恩恩。

新北市長 侯友宜 恩恩爸

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