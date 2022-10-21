快訊

比分Live／中華對墨西哥非贏不可 「潛水艇」陳宇宏先發主投

金鐘紅毯／錢薇娟、江宏傑全場最帥 徐展元「1句話」救活紅毯

打電話都沒接…台南二分局勤務中心主任無故缺席 倒臥住處內過世

助中部弱勢學子圓夢 編舟與ITAD集愛今捐百部二手筆電

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
二手筆電重生捐贈儀式今天在台中登場，共有中部11校、百名弱勢高中生受惠。記者趙容萱／翻攝
二手筆電重生捐贈儀式今天在台中登場，共有中部11校、百名弱勢高中生受惠。記者趙容萱／翻攝

國際青年商會有鑑許多弱勢學生防疫期間因電腦設備老舊或不足，線上課程變得困難重重，發起公益筆電認購活動，編舟計畫、ITAD合作，集結企業及社會愛心，募集並整理出百部二手筆電，今天在台中市知日商場舉辦二手筆電重生捐贈儀式，捐給中部11校、百名弱勢高中生，協助他們在教育與學習上繼續發光發熱。

國際青年商會中華民國總會常務副會長兼中區區會長趙躍輝說，有鑑於部份弱勢生家中沒有電腦、平板，或者設備不足，多人爭搶一部，也有的過於老舊，線上上課困難重重，此發起了公益筆電認購活動。

趙躍輝指出，在與學校訪談、了解弱勢學子困境後，編舟計劃和CUEITAD合作，與社團法人中華全球生命教育推動協會共同主辦，集合社會愛心，與學生代表一起努力，募集100部閒置二手電腦，經整理後，讓二手筆電獲重生，捐助給弱勢學子，縮短教育落差。

中華全球生命教育推動協會理事長張麗蝶說，協會以關懷青少年、推動生命教育、營造美好人生、建立幸福家庭之理念， 舉辦生命啟發、銀髮族優質生活、心靈的淨化等課程。疫情改變孩子學習方式，舊筆電透過社會的愛心募集、整理，重獲新生，符合再使用、更新用途，減少環境汙染。

編舟計畫創辦人張婕說，編舟計畫長期以實用考量助弱勢，這次透過捐助弱勢學生二手筆電，達到捐對物資、環保、善循環三大核心。

二手筆電重生捐贈儀式今天在台中登場，共有中部11校、百名弱勢高中生受惠。記者趙容萱／翻攝
二手筆電重生捐贈儀式今天在台中登場，共有中部11校、百名弱勢高中生受惠。記者趙容萱／翻攝

愛心 青年

延伸閱讀

現在買二手iPhone XR還值嗎？ 網讚：這機型超耐操

萬華「青雲閣」歷史建築修復重生！董陽孜書法題字Logo，昔日遊廓建築華麗轉身

愛犬驟逝！馬麻將「骨灰混墨水刺身上」 苦熬8小時狗狗完美重生綻放笑容

「台挪隊」成軍 台亞風能與挪威能源商會簽MOU

相關新聞

學校午餐竟然有石斑魚！班班有石斑開動 學生讚：希望能天天吃

高雄市岡山區前峰國中今天起落實「斑斑吃石斑」政策，漁業署、國教署官員到校關心供餐情況。學校午餐石斑魚料理供應以「外加一道...

論文比對入法？ 教長：盤整評估

近期政治人物論文涉抄襲頻傳，立委林奕華昨在立法院教育委員會詢問教育部長潘文忠，是否支持修正學位授予法，以法律位階規要求碩...

推動「影響力時間」精神 中教大結盟中台灣女力動起來

為響應「影響力時間」精神，由國立台中教育大學管理學院、國際專案管理學會台灣分會（PMI Taiwan），以及台灣上市櫃公...

影／台中最大公托開幕 后里墩北公托11月收托60名嬰幼兒

台中市后里區首座公托開幕。后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立...

論文比對評估納學位授予法 大學校長：難根本杜絕抄襲

近期政治人物論文涉抄襲頻傳，立法院今舉行教育文化委員會，立委林奕華於質詢時詢問教育部長潘文忠，是否支持修正學位授予法，要...

清大校長立院備詢初體驗 高為元：歷史性的一刻

立法院教育文化委員會今審查國立大學校務基金預算並備質詢，國立清華大學校長高為元今年五月上任，今天首度到立法院接受備詢。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。