助中部弱勢學子圓夢 編舟與ITAD集愛今捐百部二手筆電

國際青年商會有鑑許多弱勢學生防疫期間因電腦設備老舊或不足，線上課程變得困難重重，發起公益筆電認購活動，編舟計畫、ITAD合作，集結企業及社會愛心，募集並整理出百部二手筆電，今天在台中市知日商場舉辦二手筆電重生捐贈儀式，捐給中部11校、百名弱勢高中生，協助他們在教育與學習上繼續發光發熱。

國際青年商會中華民國總會常務副會長兼中區區會長趙躍輝說，有鑑於部份弱勢生家中沒有電腦、平板，或者設備不足，多人爭搶一部，也有的過於老舊，線上上課困難重重，此發起了公益筆電認購活動。

趙躍輝指出，在與學校訪談、了解弱勢學子困境後，編舟計劃和CUEITAD合作，與社團法人中華全球生命教育推動協會共同主辦，集合社會愛心，與學生代表一起努力，募集100部閒置二手電腦，經整理後，讓二手筆電獲重生，捐助給弱勢學子，縮短教育落差。

中華全球生命教育推動協會理事長張麗蝶說，協會以關懷青少年、推動生命教育、營造美好人生、建立幸福家庭之理念， 舉辦生命啟發、銀髮族優質生活、心靈的淨化等課程。疫情改變孩子學習方式，舊筆電透過社會的愛心募集、整理，重獲新生，符合再使用、更新用途，減少環境汙染。