北市112年總預算議會審議過關 二備金7.4億元

台北市議會今天通過台北市政府編列112年總預算案，北市主計處指出，歲出為新台幣1774.9億元，是近10年刪減最少一次；至於市長第二預備金，經政黨協商，以7.4億元過關。

台北市議會下午召開臨時大會，宣布通過台北市政府編列112年總預算案，主計處長鄭瑞成會後接受媒體聯訪表示，總預算歲出原編列1777.19億元，經政黨協商，刪減2.29億元，其中災害準備金刪2億元最多，這也是議會近10年來刪減總預算最少的一次。

至於被視為市長小金庫的第二預備金，北市府原編列7.4億元，市議會財政建設委員會日前審議時刪減4000萬元，但政黨協商後，最後以7.4億元過關，這次政黨協商共2天。

民進黨台北市議會黨團總召江志銘接受媒體聯訪時指出，從議會政黨協商後恢復二備金預算可看出，藍、綠對推出台北市長參選人可進北市府都非常有信心。

國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠表示，明年二備金是由下一屆市長使用，議會政黨協商時，決定給下一屆市長機會，至於總預算是近10年刪減最少一次，是希望下一屆市長能有充足預算，可放手執行政策。

北市議會今年初審議北市府111年度總預算時，當時政黨協商多天，且因北市重陽敬老禮金致送自治條例引發風波，議會認為市府在政黨協商後，才發文給中央，是挑釁議會，決定暫擱總預算，經市長柯文哲向議會解釋，總預算才通過，當時議會通過總預算是近10年刪減最多的一次。