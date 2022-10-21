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北市幫派街頭血拚 國民黨議會黨團批：掃黑績效亮紅燈

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市萬華區日前發生重大槍擊案，國民黨北市議會黨團舉行記者會，批評掃黑績效亮紅燈。圖／國民黨北市15日黨團提供
北市萬華區日前發生重大槍擊案，國民黨北市議會黨團舉行記者會，批評掃黑績效亮紅燈。圖／國民黨北市15日黨團提供

北市萬華區19日晚上發生幫派糾紛引發重大槍擊案，造成1死4傷，警方跟槍手對峙1個多小時，導致一名員警中彈受傷。台北市議會國民黨黨團書記長秦慧珠今舉行記者會，質疑為何北市警方完全沒開槍？現場攻堅是否沒有按照SOP拉起封鎖線等等，市警局則強調，一切都有按照SOP，未來將會全力掃黑。

秦慧珠說，10月19日是北市警察可以大膽用槍的第一天，可是警察卻「挨了30幾槍的槍聲」，一槍未開，毫無大膽用槍。當警方和槍手對峙1個多小時，嫌犯開了32槍，造成一名員警中彈受傷，為何警方一槍都沒開？

對此，警察局副局長翁群能說，在有人質的時候，一定是人質的生命為第一，警察的基本就是談判為主，攻堅為輔。

萬華分局長謝宗宏也表示，他們確確實實是圍三層的封鎖線，最內層就是攻堅同仁所在，第二層就是指揮所，那第三層就是媒體，那第四層就是民眾，事實上那天確實是有按照SOP。

針對目前幫派份子有些暴力討債，有些組織詐騙集團，紛紛擁槍自重，秦慧珠也向警方質疑，是否沒有掌握幫派情資，才會讓嫌犯在西門町開槍。萬華分局表示今年6月就掃蕩過萬國幫。台北市警方到9月分掃蕩47件幫派組織案，其中有17件就是萬華分局破獲。

北市 警察 幫派

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